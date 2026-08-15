大摩、瑞銀13F報告揭秘！　英偉達穩居首位　繼續押注AI硬科技

近期，美股13F報告陸續出爐。大摩、瑞銀等華爾街金融巨鱷們在第二季度最新動向大曝光，英偉達穩居首位，繼續押注AI硬科技。



大摩加碼AI硬科技

據美國證監會（SEC）披露，摩根士丹利遞交了截止至2026年6月30日的13F報告。第二季度，大摩持倉總市值為1.89萬億美元，按月上升13.9%（上一季度為1.66萬億美元）。

在投資組合中，新增了449只個股，增持了3850只個股，減持3280只個股，清倉334只個股。

其中，前十大持倉標的佔總市值的21.09%。

前十大重倉股中，英偉達穩居首位，共計持有3.56億股，持倉市值約713.16億美元，佔投資組合比重3.77%，上一季度佔比為3.60%，配置權重有所抬升。

蘋果位列第二，持倉2.43億股，對應市值約 702.03 億美元；組合佔比3.71%，較上季度3.74%小幅回落。

微軟排在第三位，持倉1.28億股，市值約476.25億美元；佔比2.52%，對比上季度2.79%出現明顯下降。

谷歌-A位居第四，持有 1.21 億股，持倉市值430.67億美元；組合佔比2.28%，高於上季度的2.1%。

亞馬遜位列第五，持倉 1.79 億股，市值約427.53億美元；佔比2.26%，較上季度2.18%小幅提升。

另外，博通、谷歌‑C、標普 500ETF 、Meta Platforms 以及摩根大通依次為第六至十名。

2026年7月16日，英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳在日本東京參加AI生態系統招待會。（Reuters）

五大增持集中於半導體板塊

從調倉維度觀察，本季度前五大增持標的集中於半導體板塊，分別為美光科技、AMD、英特爾、應用材料 、與泛林集團。

前五大減持標的則包含指數ETF、軟件以及傳統工業能源個股，依次是標普500ETF、賽富時、羅素 2000ETF 、雪佛龍、霍尼韋爾。

瑞銀押注AI算力

13F報告顯示，瑞銀集團Q2持倉總市值7900億美元，按月增長18%（上一季度為6700億美元）。

在投資組合中，新增1281只個股持倉，增持4272只個股，減持4416 只個股，清倉1282只個股。

其中，前十大持倉標的佔總市值的13.38%。

前十大重倉股中，英偉達依舊為第一大持倉標的，持有約8307萬股，持倉市值約166.22億美元，佔投資組合比例 1.91%，持倉數量較上季度小幅回落0.12%。

蘋果為第二大持倉，合計持有約5180萬股，持倉市值149.89億美元，組合佔比1.72%，持倉數量按月上季度提升 3.57%。

微軟排在第三位，持倉約3588萬股，對應市值133.85億美元，佔比1.53%，本季度持倉數量大幅增持8.62%。

博通位列第四，持有2514萬股，持倉市值94.97億美元，佔組合比重1.09%，持倉數量按月增加2.01%。

標普500指數 ETF 位居第五，持有約1227萬股，持倉市值91.61億美元，佔投資組合比例1.05%，較上季度小幅減持0.28%。

第六至第十位依次為谷歌-A、禮來看漲期權 、標普 500指數ETF看跌期權、亞馬遜以及納斯達克100指數ETF看漲期權。

2025年8月25日，圖為美國半導體企業美光科技（Micron）的標誌。（Reuters）

以期權策略掃貨

第二季度，前五大買入標的分別是禮來看漲期權、標普500指數ETF看跌期權、美光科技、美光科技看漲期權以及納斯達克100指數ETF看漲期權。

前五大賣出標的分別為埃克森美孚、Meta Platforms、高收益公司債ETF看跌期權、黃金ETF看跌期權、以及黃金ETF看漲期權。