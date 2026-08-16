13F報告揭秘！　段永平、李錄齊大手筆加倉這中概股

隨着最新13F披露，知名投資大佬段永平、李錄的最新調倉路徑，浮出水面。巧合的是，段永平、李錄，均大幅加倉拼多多。



二季度，段永平管理的H&H International增持了527.38萬股拼多多，持股數量從1974.83萬股增至2502.21萬股，增幅達到26.71%。

段永平持倉已經成為拼多多的第六大股東，持有的拼多多佔總股本比例1.76%，僅次於黃崢31.27%、騰訊的13.76%、貝萊德的2.25%、先鋒的2.2%和柏基的1.87%。

經過連續加倉後，拼多多已經成為H&H International僅次於蘋果和巴郡的第三大持倉。截至二季度末，拼多多在H&H International持倉中佔比9.99%。

另一邊，李錄的動作更加明顯。二季度，李錄旗下喜馬拉雅資本直接增持了615.31萬股拼多多，持股從460.8萬股增加至1076.11萬股，持股數量增幅達到133.53%。

目前，李錄旗下的喜馬拉雅資本持有拼多多佔總股本0.76%，位居拼多多第十一大股東。

截至二季度末，拼多多在喜馬拉雅資本中的期末市值達到8.21億美元，佔其組合的22.17%，僅次於谷歌A和C。

從段永平的整體動向看，二季度段永平繼續增持拼多多，同時重新買入阿里巴巴；另一邊，則減持蘋果、英偉達、谷歌、微軟等股票，並清倉台積電、CrowdStrike等個股。

截至二季度末，由段永平管理的H&H International Investment基金總持倉市值約191億美元，約合人民幣1287億元，較去年四季度末的200億美元有所下降。

目前，H&H International Investment基金最新持有18只股票：蘋果、巴郡 B、拼多多、特斯拉、英偉達、谷歌 C、西方石油、微軟、Credo Technology、聯合健康、迪士尼、阿里巴巴、Circle、PLTR、新思科技、Snowflake、Tempus Al、Innodata。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

從李錄的整體動向看，進行了更為明顯的組合收縮。二季度，李錄掌管的喜馬拉雅基金大手筆清倉美國銀行、西方石油、穆迪、標普全球、MSCI、H&R Block等6只標的，同時大舉加倉拼多多和巴郡B股。

截至二季度末，喜馬拉雅基金總持倉市值由上季末的32億美元升至37億美元，持倉數量則進一步壓縮至8只，投資組合非常集中。

最新持有谷歌A、谷歌C、拼多多、巴郡B、華美銀行、Crocs、騰訊音樂和蘋果。

值得一提的是，投資大佬同樣有賣飛牛股的時候。

過去幾年，李錄曾大幅重倉美光科技，但在美光暴漲之前就選擇賣出，遺憾錯失了這隻超級大牛股。

戲劇性的是，賣飛美光之後，李錄卻壓押中了另一隻牛股——谷歌。

李錄對谷歌的建倉始於2020年二季度，並在2022年進行了大幅增持，使其成為第一重倉股。

截至2025年底，谷歌已經成為李錄組合中的絕對第一重倉股，佔比超43%。這背後，其實也對應着李錄長期堅持的一套投資體系。

李錄是查理芒格的投資門徒。2019年，查理·芒格曾經評價李錄：「我認為他是中國的沃倫·巴菲特。」早在2002年，李錄就開始投資比亞迪。

在他看來，優質企業會產生很多積極的驚喜（po­s­i­t­i­ve su­r­p­r­i­s­es），而糟糕的企業只會一個接一個地給你製造麻煩。比如他過去投資的比亞迪，這家公司的創始人和團隊不斷給他帶來驚喜，用超乎想象的獨創性去解決一個又一個難題。