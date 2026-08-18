《牛來》票房破千萬　「牛字頭」A股連續兩日走強｜財經趣聞

延續昨日漲勢，今日A股市場帶「牛」的個股熱度繼續飆升，其中，羅牛山連續第二日10CM漲停，金牛化工再度逼近漲停，銅牛訊息拉升漲超2%。



這一波「牛字輩」炒作源於動畫電影《牛來》的意外走紅。資料顯示，該片於8月5日上映，前9天全國排片一度萎縮至個位數，累計票房僅7169元，幾乎面臨直接下映。但因海報畫風細膩治癒，實際電影畫面卻與海報風格形成巨大反差，被觀眾吐槽"建模粗糙""畫面全程崩壞"，反而引發全網熱議和大量二創玩梗內容，票房隨之反向暴漲。截至8月17日11時13分，該片票房破1000萬元，累計觀影人次36.3萬，貓眼專業版預測其總票房將超過8900萬元。

（《牛來》劇照）

電影的出圈效應傳導至資本市場。帶「牛」字的個股登頂行情軟件個股熱榜，甚至有股吧討論區有人曬出掛單截圖，聲稱「沾牛即漲」。也有股民在觀影后調侃：「我是個股民，股民對牛來有天然的嚮往，所以要支持一下這個電影」。 不過需要指出的是，這些「牛字輩」個股與電影《牛來》本身並無實際業務關聯，僅是股票名稱恰好含「牛」字。

對此，投資者和機構均提示風險：電影可以因為「抽象」意外走紅，但對於上市公司而言，股價最終仍要回到業績和基本面。這類「諧音梗」、「蹭熱點」炒作純屬情緒驅動，投資者需注意風險，切勿將網絡熱梗直接等同於投資邏輯。