倘小米回調至50天線附近獲支持　整體走勢未必全面轉弱｜彭偉新

小米集團過去5年的平均Beta值為0.72，反映其系統性風險低於大市。過去52周，股價最高曾見59.9港元，最低則曾見21.3港元。以現價25.88港元計，小米集團股價較50天線低0.67%，亦較200天線低28.4%，暫時未見超買情況。



至於資金流方面，小米集團現時的機構投資者持股比率為27.21%。自今年3月20日至8月17日期間，股價錄得22.05%的跌幅；不過，同期反而錄得261.03億港元資金流入（見下圖），當中大戶錄得資金流入271.42億港元，散戶則錄得資金流出10.38億港元。大戶對散戶資金流比率為26.1比-1。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至14.56%，最低則曾跌至-3.38%；截至8月17日，該比率為6.03%，反映大戶資金流仍處於偏強水平，有利股價進一步反彈。

小米集團股價於去年9月底反彈至59.9港元後開始回落，並在跌穿多條主要移動平均線支持後，走勢持續向下，形成大型下跌趨勢。期間即使多次反彈，股價仍未能成功重返50天線之上，反映50天線已成為主要阻力。其後，股價持續下跌，並自5月中開始加速向下，最終於6月底跌至21.3港元後才開始反彈。其後股價曾一度升破30港元心理關口，而該水平亦接近保歷加通道頂部，因此當股價觸及阻力後，便由通道頂部回調至前一個交易日的保歷加通道底部附近。

小米集團－Ｗ（01810）於今年3月20日至8月17日期間的資金流狀況。

雖然小米股價在下跌期間，9天RSI已跌穿50，技術走勢偏弱，或會限制股價進一步大幅反彈。不過，由於股價自約60港元高位回調至前一個交易日，累計跌幅已達約56%，或已出現跌過龍的情況。只要小米股價在回調至50天線附近時開始獲得支持，整體走勢未必會全面轉弱，並有望因早前跌幅過大而出現技術反彈。若以早前由高位回調的總跌幅計算，股價的反彈目標可參考38.2%的黃金比率回調水平。投資者可考慮於25港元水平入市，並以約36港元，即38.2%回調水平，作為目標價。以此計算，上望空間約為44%。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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