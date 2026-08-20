友邦保險：上半年業績表現強勁　新業務價值創新高至32億美元

友邦保險(01299.HK)公布2026年上半年業績，報告期內，新業務價值為32.12億美元，整體上升10%，不包括泰國業務則上升14%；年化內涵價值營運回報創新高，達18.0%，較2025年全年的15.8%有所上升；內涵價值權益為834億美元，按實質匯率基準計算，於上半年每股上升6%。中期股息增加10%至每股53.90港仙。

報告期內，稅後營運溢利為41.63億美元，每股上升13%；友邦保險目前預期超越每股稅後營運溢利自2023年至2026年複合年均增長率9%至11%的目標；年化股東分配權益營運回報創新高，達17.5%，較2025年全年的15.5%有所上升。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「友邦保險在2026年上半年再創佳績，主要財務指標均錄得雙位數字增長，同時繼續向股東返還可觀的資本回報。新業務價值創新高至32億美元，所有分銷渠道以及不包括泰國業務的所有報告分部，均實現增長。本集團自2023年上半年以來取得複合年均增長率達17%，反映市場對友邦保險的專業建議及別樹一幟產品持續強勁的需求。」

「我們市場領先的『最優秀代理』是我們無可比擬的分銷平台之核心。我很高興友邦保險再次蟬聯全球百萬圓桌會會員人數排名首位的跨國公司。我們創紀錄連續12年成為榜首，而我們的會員人數更超出次名競爭對手的一倍以上。在2026年上半年，不包括泰國業務，我們的『最優秀代理』新業務價值錄得11%的強勁增長。在銀行保險渠道，以及獨立財務顧問及經紀渠道兩者非常強勁表現的支持下，友邦保險龐大的策略性夥伴分銷網絡進一步擴大我們的市場覆蓋，並取得18%的新業務價值增長。」

「強勁的新業務表現，以及我們對有效保單組合的嚴謹管理，支持經常性盈利持續增長，上半年每股稅後營運溢利上升13%。因此，我們預期超越每股稅後營運溢利自2023年至2026年複合年均增長率9%至11%的目標。產生的基本自由盈餘是衡量本集團營運現金流產生的核心指標，每股上升10%。扣除新業務投資後，產生的自由盈餘淨額每股上升12%。根據我們審慎、可持續及漸進的派息政策，董事會宣佈增派中期股息10%至每股53.90港仙。這些成就反映我們的財務策略正在按預期發揮成效。」

「亞洲仍然為人壽及健康保險提供最具吸引力的增長機遇。區內強勁的結構性利好因素持續為我們的專業建議及別樹一幟的產品創造龐大需求，併為友邦保險業務非凡的長遠發展前景奠定堅實基礎。我深信友邦保險嚴謹有序地執行策略性優先任務，將繼續為我們的所有持份者締造長期、可持續的價值。」