Global X 稱兩類ETF受資金追捧　推新Covered Call ETF吸收息族

Covered Call ﹙兌認購期權﹚ETF 近年大行其道，續有新產品出台。Global X 今日（20日）推出恒生高股息率增強收益ETF（3555），以恒生高股息率指數50隻成分股為主要底層資產，並透過沽出恒生指數（HSI）及恒生中國企業指數（HSCEI）短期期權，取得期權金收入，目標是提供每月派息。



該產品發行價為每股8港元，每手100股，管理費為每年0.75%，午後暫報8.11元，微升0.37%。



Global X 香港業務發展副總裁吳翊婷表示，此ETF至少70%資產將投資於恒生高股息率指數成分股，同時沽出名義價值約為資產淨值30%至50%的指數期權，與 100% Covered Call策略不同，3555採取部分覆蓋方式，希望在獲取期權金的同時，保留部分資本增值潛力。

ETF 投資組合管理主管宋紹聰（左），Global X 香港業務發展副總裁吳翊婷（右）（高嘉怡攝）

ETF收益來自三大來源 目標「月月派息」

吳翊婷指出，3555的收益主要來自三方面，包括恒生高股息率指數成分股派發的股息、股票潛在資本增值，以及出售指數期權所取得的期權金。

底層高股息股票的股息率歷史平均約為 6%，而賣出看漲期權平均每月可帶來約 0.8% 至 1.1% 的期權金收入，折合年化約 10% 左右，惟她也稱，實際派息將視乎市場環境、收到的股息及期權金等因素而定，並不代表所有收益均會直接派發予投資者。

ETF 投資組合管理主管宋紹聰指出，傳統高股息股票的派息往往集中於6月至9月，加入期權收入後，可增加另一個較為持續的現金流來源，配合基金每月派息的目標。

至於底層指數，恒生高股息率指數會先從恒生股票中篩選具連續3年派息紀錄的股份，再按照淨股息率排名，一次性現金股息等因素亦會被排除。指數亦會剔除過去一年股價波動最高的25%股份，以及股價跌幅超過50%的股份，以降低因股價大跌導致股息率被動升高的「價值陷阱」風險，最終選出50隻高股息股份作為股票池。

吳翊婷稱，截至今年7月底，恒生高股息率指數年初至今跑贏恒生指數約3.2個百分點；過去10年平均計算，相關高股息板塊每年跑贏大市約5.2個百分點。

吳翊婷指出，3555的收益主要來自三方面，包括恒生高股息率指數成分股派發的股息、股票潛在資本增值，以及出售指數期權所取得的期權金。（高嘉怡攝）

部分覆蓋期權 牛市或跑輸大市

宋紹聰承認，3555並非沒有風險。由於底層仍為股票資產，市場大幅調整時基金仍會受到影響，而在大牛市中，由於部分上升潛力被沽出的Call限制，基金亦可能跑輸純粹持有高股息指數。

過去5年的回測顯示，在假設約90%資產投資恒生高股息率指數、40%資產名義價值沽出Call的情況下，期權收入有助緩衝市場下跌。不過在牛市期間，策略只能保留部分上升空間，因此投資者需要理解「抗跌」與「上升潛力受限」之間的取捨。

在期權選擇方面，基金主要使用恒指及國指指數期權。宋紹聰表示，月度期權採用價平（At-the-money）及價外（Out-of-the-money）期權；若採用每周期權，則會考慮價外期權，實際行使價將因應當時市況、期權金水平及風險作調整，亦可能採取月、周期權混合策略。

看好香港ETF市場 料內地資金帶來支持

談及推出產品的時機，宋紹聰表示，過去五、六年香港市場曾經歷熊市，目前逐步趨於穩定，高股息策略可滿足部分投資者對防守性及穩定收益的需求。不過，他強調，推出保守型ETF並非代表看淡港股，個人對香港市場仍持較樂觀態度，並認為香港近年IPO活動增加，市場仍具潛力。

吳翊婷認為，內地資金若逐步流入香港ETF市場，將對整體市場帶來支持，並有助提升流動性。她指出，目前香港ETF資產管理規模約900億美元，在亞太區排名約第六，與日本、韓國及台灣等市場相比仍有成長空間。

目前香港ETF資產管理規模約900億美元，在亞太區排名約第六，與日本、韓國及台灣等市場相比仍有成長空間。（資料圖片）

高股息產品今年較受歡迎 下半年將推出新產品

吳翊婷觀察，今年香港ETF資金流向呈現兩個較明顯方向，一端是高風險的槓桿及反向（L&I）產品，另一端則是高股息及派息相關產品。其中，高股息及派息類產品整體較受投資者歡迎，反映部分投資者偏好相對穩定的現金收益。

對於未來會否推出槓桿或反向產品，兩位都未有透露具體計劃，只表示團隊正研究不同產品方向，對L&I產品「保持觀望」。最後表示，Global X今年餘下時間將繼續推出新產品，但暫未透露具體產品內容。