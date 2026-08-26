無意改名周大福　佐丹奴2.0轉型大計曝光　尖沙咀旗艦店明年登場

佐丹奴（0709）今年上半年股東應佔淨溢利為1.08億元，受累中東危機，按年下跌10.7%。集團行政總裁Colin Currie表示，中東是公司第一大市場，約佔公司稅後利潤的五成，因此中東地區的動盪會令公司業務有巨大的波動，期待中東地區的局勢能恢復穩定，屆時就能重新獲得利潤，並推動業務向前發展。



至於本港市場，執行董事陳嘉緯表示，本港零售市場表現好轉，首季香港業務收入增長逾一成，第二季天雨影響人流，而截至8月23日止8月，香港銷售錄得12.1%增長，對前景有信心。

尖沙咀旗艦店明年第二季登場

品牌轉型計劃方面，Colin Currie表示，將於今年第四季度啟動「GIORDANO 2.0」企劃，全面升級店舖概念產品設計及品牌呈現，提升品牌對年輕消費者的吸引力。首間品牌2.0概念店將設於新加坡烏節路義安城；香港尖沙咀文遜大廈的旗艦店亦預計於2027年第二季以全新店舖形象亮相。此外，將會在中環、銅鑼灣、旺角持續物色好的舖位，會繼續開店。

陳嘉緯表示，本港零售市場表現好轉，截至8月23日止8月，香港銷售錄得12.1%增長，對前景有信心。（資料圖片）

他續指，佐丹奴的聯乘系列繼續有良好的銷售表現。其中 Chiikawa 聯乘系列，自7月底開售以來，接近6成產品售罄，為集團至今表現最出色的聯乘系列之一。於今年九月推出寵物小精靈聯乘系列，藉著 Pokémon 30 周年進一步延續聯乘熱潮。

鄭志雯全力支持品牌轉型

據悉，對於品牌的轉型方向，包括四點，一、所有族裔：在設計與宣傳活動中呈現多元面貌，二、所有性別：無性別日常基本款及量體裁衣的版型，三、所有年齡：適合年輕及熟齡顧客的經典百搭單品，四、所有尺碼：提供更寬泛的尺碼選擇作為標準配置，而非事後補充。

此外，鄭家第三代、周大福珠寶（1929）副主席鄭志雯今年4月出任佐丹奴主席，問及她會否為公司提供意見，Colin Currie表示，她全力支持公司的品牌轉型計劃，亦與公司管理層互動，以女性消費者的角度看待產品、服務和消費者體驗，為管理團隊提供了非常好的意見。

Colin Currie表示，鄭志雯全力支持公司的品牌轉型計劃，亦以女性消費者的角度看待產品、服務和消費者體驗，為管理團隊提供了非常好的意見。（Rosewood官網）

無計劃跟隨系內公司改名「周大福」

值得一提的是，鄭氏家族近年將旗下多間上市公司及系內業務冠上「周大福」之名，佐丹奴作為周大福系內公司，被問及其上市公司名稱會否改名「周大福」，Colin Currie表示，佐丹奴品牌無意更名，品牌有逾40年歷史，為具代表的香港品牌。

他形容，佐丹奴宛如一顆「鑽石」，但這顆鑽石是稍為未被雕琢，只要被打磨，便可令其重回光澤。