美聯儲議息前夕　全球債息升至2008年來最高　市場對加息預期升溫

美聯儲本月中將議息，油價上漲加劇通膨疑慮，投資者對聯儲會升息的預期也增強。與此同時，全球債券殖利率攀升，重返近20年來的最高水平。



全球政府債券指數 升至3.72%

日本和澳洲債券價格周二下跌，追隨美國國債的拋售走勢；這波賣壓已推動美國10年期國債殖利率升至去年1月以來最高。彭博一項全球政府債券指數的殖利率周一連續第四個交易日上升，來到3.72%，創2008年年中以來最高。

彭博報道指，推動殖利率走高的最新催化劑是聯儲會主席凱文·沃什上周五在傑克遜霍爾的演講；他在演說中再次強調，將兌現承諾，終將遏制已連續五年高於聯儲會目標的通膨。與此同時，美國與伊朗再度互相攻擊，引發市場擔憂霍爾木茲海峽的能源運輸可能長期受阻，推高油價。

美國與伊朗再度互相攻擊，推高油價，通脹陰霾再現。（Getty）

First Eagle Investments投資組合經理兼高級研究分析師Idanna Appio接受彭博電視台訪問時表示，市場對美國短期利率水準的預期正在上調，全球市場亦然。投資人開始重新評估中性政策利率應處於什麼水準，這方面的預期一直在逐步上升。

日本、英國和美國等市場政府支出居高不下，也令投資人感到憂慮，促使他們要求更高的回報，才願意持有期限較長的債券。10年期日本公債殖利率周二升至3%，為自1996年以來首見；澳洲同期限債券的殖利率升至2011年以來的最高水準。