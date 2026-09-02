8月車企成績單出爐！　零跑「一騎絕塵」　極氪再創新高

9月1日，多家車企陸續公布8月交付數據。零跑連續第二個月站上10萬台台階，一騎絕塵；極氪交付按年翻倍，再創歷史新高；小米繼續穩守3萬台陣地。

乘聯分會預計，8月狹義乘用車零售約158萬輛，其中新能源零售104萬輛左右，滲透率有望衝上65.8%。

車企發布8月銷量

零跑汽車8月全球交付103129台按年增長80.7%，再破10萬大關。按近期可比終端上牌數量，零跑位列全球新能源乘用車品牌前四、中國新能源乘用車品牌前三。

9月16日，零跑還將召開年度技術發布會，屆時將發布世界模型輔助駕駛以及三電領域最新技術成果。

鴻蒙智行8月交付新車42101輛，上年同期交付44579輛；年內累計交付按年增長10.8%。截至目前，鴻蒙智行全繫累計交付已突破152萬台。

小鵬集團8月共交付新車 39107 台，按年增長 4%。

其中，MONA系列累計交付超31萬台，M03連續23個月蟬聯10萬—20萬元純電轎車銷冠；新科技旗艦小鵬GX累計交付21501台，連續3個月按月正增長。

8月，理想汽車交付新車37679輛。截至2026年8月31日，理想汽車歷史累計交付量為1801834輛。

極氪8月交付新車36981輛，再創歷史新高，按年增長109.8%，連續7個月實現同按月雙增長，前8個月累計銷量已超去年總量。

今年1~8月，極氪共交付25.1萬輛，按年增長100.4%。

蔚來8月交付新車35836台，按年增長14.5%。其中，蔚來品牌交付新車21174台，按年增長101.2%；樂道品牌交付新車8810台；firefly螢火蟲品牌交付新車5852台，按年增長34.7%。

2026年前八個月，蔚來公司共交付新車262893台，按年增長57.9%。

深藍汽車8月全球銷量28659輛，全球累計銷量突破94.76萬輛。1-8月全球累計銷量222028輛，按年增長11.77%；其中海外累計銷量52647輛，按年增長76.98%。

小米汽車8月交付量超過30000台。

傳統巨頭方面，比亞迪8月乘用車銷量43.3萬輛，上年同期為37.2萬輛，按年增長幅度約為16.66%。

8月，奇瑞集團銷售汽車280128輛，按年增長15.4%。其中，出口196984輛，按年增長52.1%；銷售新能源車120909輛，按年增長69.8%，連續5個月突破10萬輛。

吉利汽車8月銷量達270194輛，連續六個月實現同按月雙增長，新能源滲透率升至65%。海外市場表現亮眼，按年大增205%至110094輛，佔總銷量比重超四成，增速位居行業第一。

修復動能逐步積聚

整體來看，8月車市仍在「低温」運行。

乘聯分會最新發布的數據顯示，8月1日至23日，全國乘用車市場零售95.6萬輛，按年下降22%；新能源市場零售61.4萬輛，按年下降12%。今年以來乘用車累計零售1112.9萬輛，按年下降20%；新能源累計零售628.3萬輛，按年下降12%。

乘聯分會指出，8月並不是車市傳統旺季，暑期高温天氣疊加颱風等極端天氣影響，市場總量仍處於低位，但修復動能逐步積聚。

崔東樹則表示，近期汽車行業利潤下滑幅度仍較大，由於政策加持下的新能源政策優勢明顯，不造電池就沒有話語權，主流車企盈利壓力仍將急劇增大。隨着國家反內卷工作持續推進，對改善上游行業利潤的促進效果逐步體現改善，下游壓力持續較大。

綜合來看，乘聯分會預計8月狹義乘用車零售市場規模約158萬輛，按月增長8.1%，按年降幅仍大於20%。

2025年12月20日：中國汽車製造商比亞迪（Build your dreams）在布拉迪斯拉發一家購物中心進行品牌宣傳。（Getty）

展望後市，中國銀河認為，8月車市處於底部蓄力修復階段，隨着各項穩消費政策逐步落地，疊加基數逐步改善，乘用車市場降幅將穩步收窄，為傳統「金九銀十」行情鋪墊蓄力。

華創證券指出，內需有望實現季節性恢復，下半年新車逐步上市，材料漲價速度放緩，出口維持高增、可能繼續超預期。