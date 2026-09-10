布油再破百美元、7月以來首見！　美方料伊朗衝突11月前難結束

中東局勢持續惡化，市場對能源供應中斷的疑慮加劇，推動國際油價顯著走高。《彭博》報道，布倫特原油期貨價格已連續五個交易日上漲，逼近每桶102美元，為7月24日以來首次突破100美元；美國WTI期貨價格亦高企於每桶97美元附近。



美伊戰火難熄 能源供應風險全面升溫

報道指，美國正試圖透過海上封鎖手段重創伊朗經濟，導致伊朗石油出口大幅萎縮。同時，華府亦警告將制裁未與德黑蘭切斷貿易往來的各國政府與企業。儘管面臨日益嚴峻的經濟壓力，伊朗當局仍態度堅決，表明若美方繼續對其領土發動襲擊，伊方將進一步加大反擊力度。

這場已持續七個月的地緣衝突短期內恐難見曙光。美國總統特朗普表示，戰事預計要到11月中期選舉後才可能結束，在此之前汽油價格難有明顯回落。此外，《華爾街日報》引述消息指出，包括副總統 J.D. 范斯在內的多名白宮顧問已私下向特朗普警示，伊朗戰事可能延續至其任期結束。此局勢不僅將持續消耗美國的軍事資源，更顯著拉高了中東能源供應長期受阻的風險。

美伊雙方談判代表團6月21日於瑞士琉森湖畔比爾根山（Bürgenstock）舉行談判，期間伊方突然暫停與美方的談判，還拒絕了原定與美方談判代表的握手和合照。圖為伊方離開會場一刻。(網上截圖)

地緣衝突升能源焦慮 布油今年狂飆近七成

市場對長期衝突的焦慮已全面反映於能源市場。布倫特原油今年以來累計漲幅已近70%，儘管仍低於今年4月創下的每桶126美元戰時高峰。然而，受地緣局勢疊加俄烏戰爭影響，柴油等成品油於2026年的漲幅尤為猛烈，突顯全球能源供應的高度不確定性。

另一方面，中國採購需求回升進一步收緊了全球原油供需狀況。不過，高油價同時也在擠壓中國小型獨立煉油廠的利潤空間，未來數週或將被迫減產，這可能為這個全球最大原油進口國的後續需求帶來下行壓力。