新地績後急插逾7%　全年基礎溢利漲近半成　美加息陰霾揮之不去

新鴻基地產（0016）昨日公布2025/26年全年業績，基礎溢利按年增長4.6%，而全年派息也相應升4.3%。不過，該股今日﹙11﹚績後急瀉，盤中暫報107.7元，挫7.7%。

消息面方面，美國10年期債息周四突破4.9厘，而油價亦抽升，通脹及加息陰霾掃之不去。

上半年利潤升近5%

據通告，新地撇除投資物業公平值變動影響後的基礎溢利按年增長4.6%至228.5億元；末期股息增4.6%至每股2.93元，連同中期股息0.98元，全年派息3.91元，按年增長4.3%。

期內，列帳溢利增11.1%至214.26億元。來自物業銷售的溢利為82.92萬億元。按所佔權益計算，年內錄得的合約銷售總額約406億元，而按所佔權益計算，集團在香港錄得的合約銷售額約381億元。

截至今年6月底，按所佔樓面面積計算，集團在香港的土地儲備約有5,640萬平方呎，當中約3,920萬平方呎為已落成物業，其中絕大部分用作出租及長線投資。期內，集團租金收入升2%至248.8億元，淨租金收入按年升1%至185.8億元。

新地全年淨租金收入按年升1%至185.8億元，圖為沙田新城市廣場。(商場提供)

新地表示，集團對香港和中國內地的長遠前景繼續充滿信心，團將繼續投資於香港的未來，積極發展地標物業，促進經濟發展和社會進步，並善用科技提升生產力和競爭力。

集團稱，計劃在今年底前推售SIERRA SEA第2C期及鄰近元朗形點商場的東成里項目第1A期；明年上半年計劃推售大圍的新項目、古洞北項目第1期、沙田港鐵第一城站附近的項目及元朗東成里項目第1B期。