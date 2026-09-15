「大空頭」炮轟AI巨頭！嘴上喊人類存亡　心裏是估值算盤

這個周末，AI末日論喧囂塵上。硅谷AI三巨頭齊呼「減速」以及OpenAI 推遲上市，掀起了全球熱議。對此，電影《沽注一擲》主角原型、美國對沖基金經理Michael Burry ﹙邁克爾・伯裏﹚突然火力全開，將OpenAI和Anthropic痛罵了一頓。



他怒批科技巨頭借「AI 末日論」講故事、抬估值的商業動機：嘴上喊人類存亡，心裏全是上市估值算盤。

邁克爾・伯裏直言，OpenAI、Anthropic 以及大型雲廠商高管呼籲放緩AI發展，這件事本身充滿利己色彩，本質是巨頭的「炒作與自我吹捧」。

「大淡倉」怒批AI巨頭

邁克爾·伯裏駁斥了科技巨頭們提出的AI末日警告。他不認同當下流行的 「AI會導致人類滅絕」 這一敘事，並給出四點核心理由：

1. 技術層面：當前大模型≠通用人工智能（AGI）

伯裏認為，當下主流大語言模型（LLM）根本算不上真正的 AI，未來也無法進化成 AGI；既然不存在具備自主毀滅能力的智能體，也就沒有東西需要人為 「放緩」。

2. 競爭格局：開源模型+外部衝擊

OpenAI、Anthropic 長期佔據的先發優勢正在快速被削弱，外部競爭顯著加大兩家公司上市的壓力。

3. 動機判斷：末日論是為IPO造勢炒作

他直言，OpenAI、Anthropic 高管高調警告 AI 末日、呼籲限制AI研發，本質是利己的宣傳話術。對外塑造手握強大、危險技術的形象，有助於支撐上市估值。

4. 底層真相：遮掩增長乏力困境

AI 行業正遭遇難以扭轉的增長下滑；渲染 「滅絕風險、需要減速」，是用來掩蓋行業基本面困境的說辭。

2026年7月30日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）抵達美國華盛頓特區白宮參加會議。（Reuters）

簡而言之，邁克爾·伯裏認為OpenAI、 Anthropic等鼓吹AI存在滅世風險、呼籲放緩研發，純屬自私自利、為IPO造勢炒作、掩蓋行業增長失速的敘事。

誰先踩剎車？

OpenAI、Anthropic一直在籌謀上市。值得留意的是，Anthropic計劃在2026年推進IPO，並最新宣稱今年至少能實現連續兩個季度盈利。而OpenAI CEO奧爾特曼周末則最新透露，公司上市時間至少推遲至2027年。

他甚至放話，如果AI威脅人類生存，那麼OpenAI寧願放棄IPO。

此前，OpenAI、Anthropic前研究員Jacob Coxon的離職發聲在社媒引發引發軒然大波。他認為這兩家巨頭正拿全人類命運豪賭。

近期，Anthropic、OpenAI、馬斯克三大AI巨頭罕見同步呼籲行業「減速」。先是Anthropic CEO達里奧·阿莫代伊發文敦促AI公司放緩速度，緊接着奧爾特曼、馬斯克迅速附和。

硅谷三大AI死敵，就這樣罕見地站在了一條線上。雖然「AI滅絕人類」 的各類警告不絕於耳，巨頭們也呼籲採取更多舉措防範潛在災難性後果。但誰又都不願成為率先踩下剎車的一方。

這不得不令人深思，呼籲放緩前沿AI發展的真正目的究竟是為了安全，還是為了保護既得利益者。