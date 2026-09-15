美股｜道指早段跌逾500點　納指挫0.8%　油價漲逾2%

原油價格上漲、美國債息高企，以及人工智能（ AI）需求前景不明朗等因素，令投資人持觀望態度。美股周二（9月14日）早段下跌，道指最新跌逾500點。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月15日

【22:50】Alphabet微軟Amazon同挫逾 1%

道指最新報51,916點，跌504點或0.96%；納指最新報25,977點，跌209點或0.80%；標普500指數現報7,578點，跌41點或0.55%。

重磅科技股方面，前一天股價挫逾3%的AI晶片龍頭Nvidia，周二輕微反彈，最新升0.41%；Amazon挫1.90%、Google母公司Alphabet跌1.54%、微軟跌1.16%、蘋果公司（Apple）挫0.99%、 Tesla跌0.70%。

這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

【22:47】油價升逾2% Bitcoin跌穿7.6萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶104.15美元，升2.76美元或2.72%。布蘭特原油期貨最新每桶報108.11美元，升2.43美元或2.30%

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,723.81美元，24小時內跌逾3.5%。