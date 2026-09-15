美股｜道指早段跌逾500點 納指挫0.8% 油價漲逾2%
撰文：蕭通
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原油價格上漲、美國債息高企，以及人工智能（ AI）需求前景不明朗等因素，令投資人持觀望態度。美股周二（9月14日）早段下跌，道指最新跌逾500點。
本港時間9月15日
【22:50】Alphabet微軟Amazon同挫逾 1%
道指最新報51,916點，跌504點或0.96%；納指最新報25,977點，跌209點或0.80%；標普500指數現報7,578點，跌41點或0.55%。
重磅科技股方面，前一天股價挫逾3%的AI晶片龍頭Nvidia，周二輕微反彈，最新升0.41%；Amazon挫1.90%、Google母公司Alphabet跌1.54%、微軟跌1.16%、蘋果公司（Apple）挫0.99%、 Tesla跌0.70%。
【22:47】油價升逾2% Bitcoin跌穿7.6萬美元
油價方面。紐約原油期貨現時每桶104.15美元，升2.76美元或2.72%。布蘭特原油期貨最新每桶報108.11美元，升2.43美元或2.30%
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,723.81美元，24小時內跌逾3.5%。