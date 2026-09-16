五年規劃｜新世界看好北都前景　近萬伙單位蓄勢待售

首份《五年規劃》及最新一份《施政報告》提出多項措施推動北部都會區發展。新世界發展（0017）執行董事兼行政總裁黃少媚表示，集團歡迎政府主動對接國家發展戰略，為香港訂立中長期發展方向，推動高質量發展及提升民生福祉，並對香港前景充滿信心。



新世界北都住宅項目（資料圖片）

支持引熟地指標等政策 手握1500萬呎北都農地

黃少媚指出，集團支持多項加快北部都會區建設的政策，包括為「熟地」五年產出量引入約束性指標、制定《北部都會區發展條例》、提升居住標準，以及提出三個大學城的空間布局和定位，相信有助推動北都多元發展，建設成「宜居宜業宜遊大都會」。

新世界目前持有約1,500萬平方呎農地儲備，不少位於北都優質地段，集團正積極把握相關發展機遇。其中，粉嶺馬適路及元朗南第一期項目已展開工程，合共提供約3,000伙住宅單位，計劃於2027財年推售。

此外，元朗南第二期、元朗龍田村第五期及元朗欖口村項目亦已取得規劃許可，合共可發展近7,000伙住宅單位，進一步擴大集團在北都的發展布局，豐富短、中、長期土地儲備。

黃少媚表示，集團未來亦會積極引入戰略合作夥伴，協助加快北部都會區開發進度，全力支持政府各項政策落實。