美股｜聯儲局加息0.25厘　道指最新靠穩　納指升逾200點

美國聯儲局於當地周三（9月16日）宣布議息結果，一如市場預期加息0.25厘。美股最新變化不大，道指日內最多曾跌逾200點，最新反彈至微升10點；納指維持上揚，最新升逾200點。



圖為2026年4月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間9月17日

【02:07】納指最新升逾200點

道指最新報52,103點，升10點或0.02%；納指最新報26,199點，漲217點或0.84%；標普500指數現報7,616點，升31點或0.41%。

本港時間9月16日

【22:47】Tesla約升2%

道指最新報52,024點，跌68點或0.13%；納指最新報26,154點，漲173點或0.67%；標普500指數現報7,609點，升23點或0.31%。

重磅科技股方面，Tesla升1.97%、AI晶片龍頭Nvidia升1.42%、蘋果公司（Apple）漲0.67%。

【22:43】油價約跌2% Bitcoin現報7.5萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶103.07美元，跌2.76美元或2.61%。布蘭特原油期貨最新每桶報106.60美元，跌2.15美元或1.98%

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,664.11美元，24小時內約跌0.3%。