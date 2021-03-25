復活節假將至　下周大市或出現較大波幅｜股壇繹思‧許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-03-25 16:03

今年首季已近尾聲，回顧年初市場仍充斥著「牛氣衝天」、「牛市來臨」的聲音，當投資者在該時考慮「信」與「不信」之際，在北水猛烈的灌溉下，港股不負眾望地由27000點起步一口氣衝破31000點水平，高見31183點，成交更一直衝破3,500億元的水平，氣勢一時無倆，淡友可謂完全無「淡」好食。市面上全民皆股，辭工全職炒股或全家總動員一起認購新股的現象隨處可見，股票上漲令市場洋溢著「歌舞昇平」的氣氛。若有人跟你說大市不是「牛市」，可能你也不會接受。但不知是否又再一次應驗了「全世界睇好，必須要睇路」的坊間詛咒，在財爺公布加股票印花稅後，淡友終有藉口伺機發圍，氣氛突然完全逆轉，成交更進一步縮減至少於1,500億元，加上北水撤離，令大市所有重要支持位在非常急促的沽壓下，全部被打穿。

本周港股的沽壓更見沉重，單是短短四個交易日已累跌高達1,331點，昨天更突然傳出「歐美疫情惡化」的消息，令大市跌勢加劇，更跌穿28000點水平，而成交高達1,900億元，相信是斬倉盤湧現所致。

筆者認為，好市時壞消息也當好消息炒作，但當淡市時，好消息也視作壞消息看待，美股現階段仍然受制於債息的上落，債息急升，股市急跌；但債息回順，股市則會出現反彈，所以美股暫只能以「上落市」來形容。但現時港股則呈現「跟跌不跟升」的格局，外圍市反彈，港股反彈只是「曇花一現」；相反，外圍有任何「風吹草動」，港股跌幅卻更嚴重，可見弱勢已成。

若大市未能企穏於27600點，恐防會返回27000點的今年起步位，呈現「雙肩」的情況。加上，下周正期指季結及月結，而且復活節假將至，大市可能會出現較大的波幅，投資者必須格外留神。若能「守得穏」或「跌唔穿」上述水平，可重新考慮買入交易所（0388）作中短線投資。

撰文：許繹彬 耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁