美股｜道指早段曾跌逾400點　納指最新挫逾1%　油價約漲2%

伊朗提出重開霍爾木茲海峽的方案，日前遭美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕，令國際油價上揚，美債孳息率續升。美股周一（9月28日）早段下跌，其中道指曾挫逾400點。不過，AI晶片龍頭Nvidia宣布授權1,500億美元的股票回購計劃，股價最多曾升逾3%。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月28日

【22:45】Nvidia現升逾 2%

道指最新報51,524點，跌303點或0.59%；納指最新26,755點，跌313點或1.16%；標普500指數現報7,677點，跌66點或0.85%。

重磅科技股方面，AI晶片龍頭Nvidia現升2.24%；蘋果公司（Apple）跌0.17%，Amazon跌1.33%、微軟挫1.88%。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

【22:41】油價約升2% Bitcoin現報8.3萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶94.53美元，升2.12美元或2.29%。布蘭特原油期貨最新每桶報99.27美元，漲1.83美元或1.88%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,295.30美元，24小時內跌逾1%。