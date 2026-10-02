本港8月零售額升5.6%勝預期　連續16個月錄增長

統計處公布，8月零售業總銷貨價值臨時估計為321億元，按年升5.6%，勝市場預期的4.2%，增速較7月的4.5%進一步加快，並連續16個月錄得增長。今年首8個月合計，零售業總銷貨價值按年上升8.5%。



8月零售業網上銷售價值臨時估計為28億元，按年增長9.9%，佔零售業總銷貨價值8.7%。今年首8個月網上銷售價值按年升23%。



零售值連續16個月錄得增長

扣除價格變動因素後，8月零售業總銷貨數量按年升2.9%，今年首8個月則按年升6.1%。按主要零售類別分析，8月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值按年升11.9%；其他未分類消費品升9.6%；超級市場貨品升2.1%；電器及其他未分類耐用消費品升29.1%；藥物及化妝品升5.6%；食品、酒類飲品及煙草升1.9%；書報、文具及禮品升11.2%；鞋類及相關製品升0.6%；傢具及固定裝置升3%；眼鏡店則升5.9%。

跌幅方面，服裝銷貨價值按年跌0.5%；百貨公司貨品跌2.6%；汽車及汽車零件跌22%；燃料跌11.7%；中藥則跌6%。

經季節性調整後，截至8月底止3個月，零售業總銷貨價值較前3個月下跌4.6%，總銷貨數量則下跌3.4%。

啟德體育園盛事不斷，帶動啟德零售館人流及銷售暢旺。（啟德體育園提供圖片）

政府：網上零售銷售增長尤其顯著

政府發言人表示，8月零售業總銷貨價值增長加快，按年升5.6%，並連續16個月錄得擴張，多個零售類別錄得升幅。隨着消費開支持續轉向數碼渠道，網上零售銷售增長尤其顯著。

發言人指出，經濟持續擴張及就業收入增加，有助支持本地消費信心及開支。訪港旅客持續增加，加上未來一連串大型活動及盛事，預料可進一步帶動零售市場表現，政府將繼續留意外圍環境變化對本地消費市場的影響。