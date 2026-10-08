壁仞科技擬配售1.3億股新H股　淨籌40.2億

壁仞科技(6082)發布公告，2026年10月8日，公司與配售代理(即中金公司及瑞銀集團)訂立配售協議，據此，配售代理已同意作為公司代理，按盡力基準促使不少於六名承配人按配售協議所載條款及在其條件規限下，按每股H股31.08港元的配售價合共購買1.3億股新H股。於本公告日期，配售股份佔已發行H股約9.54%及已發行股份總數約5.00%。公司將根據一般授權發行配售股份。

假設所有配售股份獲悉數配售，配售事項的所得款項總額及所得款項淨額預計分別為40.404億港元及40.197億港元。配售事項的所得款項淨額擬用於以下用途：(i)約70.0%將用於公司新一代產品的戰略供應鏈採購、生產準備及商業化。當中包括確保關鍵產能、材料及組件，支持提前採購、產能預留及庫存緩衝，以應對在動態且競爭激烈的供應鏈環境下采購交付周期的變動。

該等開支旨在增加供應及提升交付準備，加快集團下一代產品的商業出貨。(ii)約20.0%將用於進一步提升研發能力及軟件生態系統，包括：加快多代產品管線以維持產品迭代速度；深化集團全棧軟件平台的開發；及擴大開發者社區參與度、軟件應用工具鏈，以及與主流AI模型、框架及垂直行業解決方案的兼容性。(iii)約10.0%將用於營運資金及一般公司用途。所得款項將用於補充日常營運所需營運資金及其他一般公司用途。