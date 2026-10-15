英偉達變身AI警察？　黃仁勳︰會對開發不安全軟件客戶斷供晶片

英偉達執行長黃仁勳表示，假如客戶正在開發不安全的人工智能(AI)軟件，他會停止向其供應晶片，不過他認為目前沒有必要如此擔憂這項技術。



他在倫敦接受彭博採訪時，當被問及是否會停止向不負責任的開發商供貨，黃仁勳表示，「這是一個假設性問題，但答案是肯定的。不過，在這樣做之前，你會先進行溝通。我們並不經營別人的公司，對於其他公司如何使用我們的技術，我們能作出的評判也是有限的。我們的技術是通用型的。」

英偉達是AI加速器的主要供應商，這類晶片用於訓練和運行AI模型。這使該公司處於一場爭論的中心，即AI軟件是否存在變得過於強大並脫離人類控制的風險。Anthropic PBC執行長Dario Amodei等AI行業高管提出，全行業應放緩發展速度，以應對這些擔憂。

在公司即將在柏林舉行活動之際，黃仁勳正在歐洲多地訪問。他表示，對AI安全的擔憂是這個快速擴張行業在成長過程中出現的陣痛之一。他認為，AI軟件可以得到控制並安全部署。

2026年6月11日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

籲加快將防控技術整合到AI系統中

「許多年輕公司正在經歷成長的陣痛，而且它們的發展速度快得驚人，」黃仁勳表示，「創建公司伴隨著問責和責任，而它們正在逐漸適應這些要求。」

他說，目前存在的一些擔憂是「自己造成的」，整個行業在解釋這項新技術帶來的好處方面做得「非常糟糕」。

黃仁勳補充說，AI本身可以用於保護並幫助控制這項技術。

「我們應該加快將這種防控技術整合到AI系統中，」他說，「我們應該加快監控技術的開發，而AI就是這種監控工具。因此，我們應該加快AI技術的發展。」