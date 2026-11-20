香港人生活節奏急促，平日總是忙個不停，將身體發出的警號一拖再拖。面對腰酸背痛，忍得就忍，大家往往習慣「頂硬上」，用「可能最近唔夠瞓」、「去揼個骨鬆下就得」來自我安慰。然而，要面對持續的身體不適，單靠偶爾一次半次的按摩或狂捽藥酒並不足夠，關鍵在於「找出根源，對症下藥」。



在香港開業近20年的《ANKH 機能再生痛症健康集團》(下稱《機能再生》)，一直致力提供一站式痛症理療、機能強化及健康管理服務。對《機能再生》而言，做生意與調理身體的理念如出一轍，同樣講求用對策略、找對能提供適切支援的拍檔，企業自然能夠實現「無痛增長」。在穩健擴張的背後，亦有著一套解決「營運痛點」的理財之道。

扎根香港近20年的《機能再生》，深明都市人「治標不治本」的健康痛點，致力以專業的一站式理療助大眾重拾強健體魄。

利用科技分析痛症 解決港人「忍得就忍」習慣

《機能再生》一直堅守「標本兼治」的核心理念，致力從痛楚的根源著手，協助顧客重拾健康身體機能。集團首席資訊總監 Dr. Aaron Lee 一語道出都市人的健康現況：「香港人節奏急速，超過八成人處於亞健康狀態或長期受慢性痛症困擾。大眾傳統的觀念仍然是『忍得就忍』，又或者只求一時止痛，卻完全忽視了背後的真正成因。」

憑藉服務超過13萬名客戶所累積的經驗及相關數據，《機能再生》對各類痛症的成因與發展趨勢可謂瞭如指掌。為向客戶提供最適切的方案，他們將中醫經絡穴位理論與現代頂尖科技融合，打造更科學化及個人化的理療體驗。Dr. Lee 解釋︰「我們的跨領域專業團隊會利用先進科技去了解客戶的身體狀況，並仔細跟進每次服務後客人的身體機能及活動能力改善進度。透過這種高度個人化且透明的理療體驗，幫助客人更了解自身情況及身體機能的變化。」

團隊結合中西科技精萃與龐大的臨床數據，精準剖析各類痛症的隱藏成因，打破大眾「痛就靠忍」的傳統迷思。

滿牆的客人感謝信，見證了他們的體驗。

引入全球專業儀器 靈活跨境支付化解營運痛點

一間專業的痛症健康中心要在業界維持領先地位，絕非單靠一般推拿按摩那麼簡單。Dr. Lee 坦言，不斷從海外引入專業的儀器與科技，是他們保持競爭優勢的重要關鍵，但這同時衍生了資金流管理的挑戰。「在海外採購高端設備時，我們經常要在極短時間內處理複雜的跨境支付與匯款手續，同時要面對匯率波動帶來的交易風險。資金周轉的壓力絕對是營運上的一大難題。」

幸好他們找到一家能靈活配合業務需要的銀行夥伴。Dr. Lee 透露，大新銀行的「328營商理財」有效地解決了在跨境支付方面的痛點」：「透過328商業理財戶口，我們可以直接以相應外幣進行跨境交易，不但令資金調動更安全靈活，更幫我們減少因貨幣兌換帶來的匯率風險，令集團的財務管理更加穩健。」

此外，在公司急促擴張、分秒必爭的關鍵時刻，大新銀行團隊的高效支援亦令 Dr. Lee 印象深刻：「當時集團正急需為新據點增設整套商戶收款終端機（POS）系統，任何延誤都可能影響新店開業進度。大新的客戶服務經理立刻見招拆招，主動為我們提供一套快捷且極具成本效益的方案，不但交易收費清晰透明，亦免除了繁瑣的安裝費與租機費，更全程跟進項目進度。即使現在遇到任何疑問，我都可以快速聯絡專人支援，令我們非常安心。」

採購海外專業儀器往往涉及複雜匯款手續，大新銀行的專屬客戶經理會主動了解企業所需，以靈活的多貨幣方案為他們把關匯率風險。

集團首席資訊總監 Dr. Aaron Lee表示，大新銀行團隊的高機動性與全天候支援，讓他們在急速擴充分店時倍感安心。

跨越十年默契考驗 財務好拍檔助陣未來「無痛擴展」

對於《機能再生》而言，大新銀行早已超越了融資的角色，更像是一位深入了解他們企業DNA的忠實銀行夥伴。「我們與大新同行已經超過10年了！」Dr. Lee 充滿信心地表示：「作為資深客戶，大新團隊很了解我們的業務模式與長遠目標。在我們不斷推動科技應用與品牌國際化的過程中，客戶經理總能因應我們的實質需要，提供最靈活且具前膽性的營商建議。」

踏入下一個10年，《機能再生》的目光放得更遠。Dr. Lee 表示：「我們期望能繼續搜羅全球最頂尖的理療技術，造福更多飽受痛症困擾的都市人；而在這條將理療技術科技化的路上，我們期待繼續與這位默契十足的銀行夥伴『拍住上』，開拓更廣闊的發展空間，真正實現企業版圖的『無痛擴展』。」

「生意路上，328陪您前行」

由即日起至2026年12月31日，全新328營商理財客戶，符合指定條件，可享存款年利率高達 1.68% p.a.及超過10,900 港元開戶奬賞。立即WhatsApp大新銀行開戶專員申請開戶或了解更多！

大新銀行328營商理財官方網頁

上述的服務及推廣須受條款及細則約束，詳情可瀏覽大新銀行328營商理財官方網頁。

借定唔借？還得到先好借！

本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。

受訪者提供的所有業務及服務內容由其自行負責，並不代表大新銀行有限公司（「本行」）之立場或意見，本行不對其準確性、合法性或服務成效作任何保證，亦不承擔任何相關法律責任。

(資料及相片由客戶提供)