財經視野｜內存危機逼退換機潮　全球手機Q3出貨暴跌22%

根據IDC全球季度手機追蹤報告的初步數據，2026年第三季度全球智能手機出貨量按年下降22.0%至2.553億部，創下有史以來最大季度按年降幅。

人工智能引發的內存危機持續衝擊市場，導致零部件成本飆升至前所未有的水平，供應面臨巨大壓力。IDC預計市場增長將持續受阻至2027年，最早也要到2028年才能出現復甦跡象。

小米當季出貨30.7百萬部，份額從13.2%降至12%。（路透社）

三星、蘋果份額合計45%，國產三強降幅明顯

IDC數據顯示，前五大品牌第三季度全球智能手機出貨量按年全部下滑，OPPO、vivo降幅均超過30%。

三星與蘋果合計出貨115.1百萬部，佔全球約45%，一年前兩家合計36.9%，一年抬升約8.1個百分點。三星比蘋果多出50萬部，份額領先0.2個百分點。兩家合計只減少了約600萬部，其餘所有品牌合計少了約6600萬部。

小米當季出貨30.7百萬部，份額從13.2%降至12%；OPPO降幅在前五中最大，出貨25.6百萬部；vivo出貨19.1百萬部。三家合計少賣約3500萬部，接近全球降幅的一半。

此外，IDC中國數據顯示，2026年第三季度中國智能手機市場出貨量約5790萬台，按年下降15.4%。相較上半年約4%的按年降幅，下半年市場規模下滑速度進一步加快。

每部智能手機都需要兩種內存：DRAM 用於運行應用程序，NAND 閃存用於存儲照片和文件。（TechNews）

內存危機給智能手機市場帶來壓力

每部智能手機都需要兩種內存：DRAM 用於運行應用程序，NAND 閃存用於存儲照片和文件。生產這些晶片的公司也為訓練和運行人工智能模型的服務器提供內存，而服務器的需求已經拉低了手機的供應和價格。

這就像一家麪包店只有一個烤箱，既要為婚禮餐飲公司服務，又要為街角咖啡館服務，婚禮餐飲公司的大訂單推高了每條麪包的價格。

IDC將這種擠壓稱為人工智能引發的內存危機。IDC研究總監Nabila Popal表示，內存成本「自去年以來飆升了約350%，並且仍在上漲，給供應商的利潤率和出貨量帶來了巨大壓力」。

手機品牌已將大部分成本轉嫁給了消費者。據Counterpoint估計，2026年迄今為止，全球智能手機零售價格已上漲20%，而IDC在8月份的預測顯示，全年平均售價將達到581美元，上漲27.6%。在這些平均價格中，低價手機承受的壓力最大，因為內存成本在其零部件成本中所佔比例更高。

Counterpoint Research高級分析師Shilpi Jain表示：「第三季度是連續第二個季度全面受到內存危機的影響。」

她補充說，消費者延長了手機的使用壽命，開始考慮購買翻新機，並傾向於購買高價機型，而品牌方則調整產品組合和定價策略以保障利潤。

分析料，在2026年剩餘時間裏，手機制造商將面臨減產、產品線精簡以及更加註重高端市場的局面。。（unsplash@Paul Hanaoka）

復甦至少等到2028年

IDC預計，到2027年，手機市場增長將持續受阻，最早也要到2028年才能出現復甦。

該公司8月份的預測顯示，2026年全年手機出貨量將下降16.7%，略高於10億部，而市場總值將增長6.3%，達到6130億美元。

IDC認為，手機制造商的成本結構將發生永久性轉變。這一觀點與Counterpoint的預測相符，後者預計，在2026年剩餘時間裏，手機制造商將面臨減產、產品線精簡以及更加註重高端市場的局面。

IDC研究副總監Kiranjeet Kaur還指出，到2027年，庫存風險依然存在。她表示，「一些供應商提前提高了生產計劃，以應對明年預期中的零部件供應緊張。」她指出，如果需求持續疲軟，這些庫存可能會在渠道中積壓。這種壓力也波及到了中國市場。

數據機構Omdia預測，在華為和蘋果第三季度佔據中國市場41%的份額後，2026年中國手機出貨量將下降7%。假日促銷和下一波旗艦機型的發布將考驗消費者對更高價格的接受程度。