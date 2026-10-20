供不應求！傳內地三巨頭砸價逾2747億　搶購超300萬張英偉達顯卡

早前傳內地放行阿里巴巴、字節跳動等大公司購買英偉達晶片後，週二（20日）路透社消息又指，字節跳動、阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）已訂購超過300萬張英偉達新款RTX PRO 5500顯卡，單價約1.14萬美元，總價逾350億美元。



不過，路透社消息亦稱，英偉達已告知合作夥伴，他們可能只能獲得所申請數量的5%至10%。該公司曾暗示，2027年全球最多只能生產300萬張RTX Pro 5500顯卡，而來自中國客戶的訂單總量已超過600萬張。



阿里巴巴旗下AI產品「千問」AI，對壘ChatGPT爭奪海外市場。（環球網）

黃仁勳：RTX Pro 5500需求強勁 中國仍有可觀市場

RTX Pro 5500 是一款面向工作站的顯卡晶片，專為性能強勁的專業級電腦打造，而非用於搭載英偉達最先進人工智能處理器的大型數據中心集群。不過，它仍是目前中國消費者能夠買到的、性能最為強大的英偉達顯卡之一。

英偉達CEO黃仁勳曾表示，相關限制使英偉達在中國人工智能數據中心晶片市場的份額從近乎壟斷降至幾乎為零。但對RTX Pro 5500的需求表明，通過性能較低但可能仍可供應的產品，英偉達在中國仍擁有可觀的潛在市場。

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳認為，英偉達在中國仍擁有可觀的潛在市場。。（Reuters）

美禁令引發算力荒 反激中國晶片增長

此舉正值美國對華貿易限制加劇，各方爭相採購性能稍遜但符合出口管制要求的晶片。大量來自中國的訂單顯示，隨着中國企業競相開發尖端人工智能模型並推動部署，美國的限制已使這個世界第二大經濟體的算力供應日趨緊張。

路透社提到，面對華盛頓的管制措施，中國企業亦轉向國內供應商。北京則鼓勵使用國產晶片，華為尤其獲得了市場份額。不過，中國晶片製造商總體上難以匹敵美國領先產品，部分原因在於單獨出口限制了其獲取用於製造最先進半導體的外國設備。

一位英偉達發言人表示，自2022年首次實施管制措施以來，中國工作站晶片和顯卡生產商經歷了「前所未有的增長」。而美國企業繼續受到過時的美國出口管制（涵蓋近五年前發布的遊戲產品）與中國自身對美國進口限制的共同制約。

字節跳動、阿里巴巴和騰訊均未回應路透的置評請求。