調查︰逾六成打工仔願減薪換四天工作　「成日OT」累感情亮紅燈

一向以「拼搏」聞名的香港職場，正面臨勞工價值觀的深刻轉變。全球一體化人力資源（HR）公司Deel 於週四（22日）公布《香港職場綠色指標2026》（Green Flags at Work Index 2026）調查報告指，「工作彈性」與「時間自主權」獲65%受訪者青睞，已成為本地白領評估理想工作最核心的「Green Flag」（正面指標），吸引力媲美高薪。



不少打工仔願意主動放棄部分薪酬，以換取縮短工時或靈活彈性；與此同時，過去被視為上進象徵的「加班」，在感情關係中已淪為令人卻步的「Red Flag」﹙警報﹚。



調查報告指，「工作彈性」與「時間自主權」獲65%受訪者青睞。

逾六成港人願減薪換「四天工作」

調查發現，在評估招聘廣告時，「四天工作制」與「具競爭力的薪酬」並列為最受香港人才歡迎的綠色指標，香港打工仔不再單純以「職銜」及「薪金多寡」來定義一份好工作，是將「工作有多靈活」視為衡量工作品質的關鍵標尺。

其中，65%受訪者願減薪換「四天工作制」，63%願換取「完全遙距工作」，62%願換取「完全掌控工作時間」。值得注意的是，亦有53%的人願減薪換取自主選擇支薪頻率（如每週或自選日期支薪，而非月結），其中Z世代比例更高達70%。

然而，職場現實與人才期望落差仍有距離。調查顯示，全港72%白領仍每週五天固定辦公室返工，即使僅10%的人接受該模式。逾半求職者曾因地點或工時缺乏彈性而放棄應徵；41%受訪者則表示，未來願為更大工作彈性跳槽，其中科技與金融服務業的流失風險最高。

加班淪情場「Red Flag」 逾兩成Gen Z難忍伴侶頻繁OT

過去香港推崇為事業犧牲時間，但如今「長工時」的代價正被放大審視。Deel北亞銷售經理廖紫華引述調查指出，75% 受訪者曾使用交友軟體，其中54%認為約會對象「能掌控時間」勝過「高職銜」，過半數更將另一半「定期加班」視為感情中的「Red Flag」﹙警報﹚。

金融業更有30%受訪者曾因伴侶頻繁加班而走向分手。

此外，缺乏彈性的工作型態正嚴重損害人際關係。61%受訪者在過去一年內曾因工作打亂私人計劃，三分之一被迫取消約會，14%更因工作壓力導致分手。分行業來看，IT業有26%員工表示下班後的訊息衝擊感情；金融業更有30%受訪者曾因伴侶頻繁加班而走向分手。

不同世代之間的職場與感情觀亦有所差異。數據顯示，千禧一代（30至45歲）最常將「定期加班」視為評估潛在伴侶時的警訊（67%）；然而，他們對既有伴侶的加班卻展現出極大包容，僅5%認為伴侶加班會影響彼此感情。

Z世代（18至29歲）則呈現出相反的矛盾心態。過半Z世代認為約會對象回覆工作訊息是「上進」的表現；但在穩定關係中，有21%的Z世代難以容忍另一半加班晚歸，比例遠高於千禧世代。此外，高達56%的Z世代願意為爭取更大工作彈性而離職，遠高於千禧世代的27%。

逾八成打工人稱AI省工時 但半數被要求做更多

此外，AI的普及未減輕負擔，反而引發「工作量擴張」。近九成受訪者指AI節省時間，但半數表示主管要求更快交付，令工作量增加。AI亦漸成「生活夥伴（Life Copilot）」，三成人曾尋求工作與生活平衡建議。金融業中，31%受訪者曾詢問是否應辭職，28%用於準備薪酬談判，39%至56%更信任AI評估薪酬公平性多於HR。

Deel南北亞企業拓展區域主管Karen Ng表示，留住人才的關鍵是給予「真正的自主權」，勞工對彈性工作與時間掌控的需求已不可逆轉。