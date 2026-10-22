特斯拉早段跌2%　第三季度資本支出遠遜預期　公司轉型計劃蒙陰影

特斯拉的支出再次低於華爾街預期，給埃隆·馬斯克將這家電動車製造商轉變為人工智能和機器人公司的計畫蒙上陰影。

特斯拉周三在聲明中表示，第三季度資本支出總計47.3億美元。彭博匯編的數據顯示，分析師平均預期為79.5億美元。

財務長Vaibhav Taneja在電話會上表示，特斯拉將2026年資本支出目標從此前預計的逾250億美元下調至200億美元。特斯拉今年上半年投資了83億美元。

下調資本支出目標後，特斯拉周四美股開市跌約2%。截至周三收盤，該股今年以來下跌14%。

2026年10月8日，美國華盛頓，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）出席在美國和平研究所舉行的一個公開活動。（Reuters）

資本支出下降 惹投資界關注

彭博報道續指，特斯拉需要投入巨額資金，才能推動業務轉向人工智能、機器人和自動駕駛等未來發展領域。這一轉型也被視為特斯拉可能與SpaceX合併的一個核心理由。馬斯克本周表示，SpaceX與特斯拉已開始研究潛在合併交易。

Karobaar Capital首席投資官Haris Khurshid表示：「只有在不以犧牲未來成長為代價的情況下，資本支出下降才是好事。考慮到特斯拉未來估值在很大程度上取決於Robotaxi和Optimus，我想知道這些支出只是從一個季度推遲到了另一個季度，還是相關項目的擴張速度比預期更慢。」

特斯拉第三季度調整後每股純益為48美分，高於分析師平均預期。季度營收略低於預期。