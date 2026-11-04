引國際經驗提升港ETF市場生態圈　Global X ︰推動良性循環

近年香港ETF（交易所買賣基金）市場發展迅猛，從追蹤傳統大盤指數，一步步演變至主題型、主動型及收益增強型ETF產品百花齊放，也成為「兵家必爭」之地。未來資產環球投資（香港）旗下Global X ETFs扎根香港逾二十年，堪稱業界「先鋒」，該公司聯席行政總裁及 ETF 首席投資總監霍浩華受訪時，深入剖析Global X ETFs 香港的戰略藍圖，以至香港ETF市場的結構性變革等。



香港 ETF 市場近年在政策支持與產品創新雙重驅動下，正迎來爆發式增長。截至 2026 年 9 月底，香港上市 ETF 及槓桿與反向產品的資產管理規模（AUM）已達到 6,622 億港元，共有244隻ETF及29隻槓桿與反向產品。單是9月便有22隻ETF上市，涵蓋人工智能、半導體及跨市場配置等不同主題與策略，進一步豐富香港ETF市場生態。

交投活躍度亦大幅飆升，ETF及槓桿與反向產品2025年平均每日成交額達367億港元，2026年首9個月進一步升至480億港元，較去年同期增長約27%。其中，ETF日均成交額為382億港元，按年上升12%；槓桿及反向產品則達98億港元，按年大增172%。隨着互聯互通持續深化，以及主題投資、主動管理和收益增強等策略日益多元，香港ETF市場正由傳統指數追蹤工具，逐步發展成滿足不同資產配置需求的平台。這顯示出香港作為亞洲領先 ETF 樞紐的地位正日益鞏固。

助升級散戶投資觀念 邁向「策略配置」

霍浩華指出，本港ETF 市場最大的轉變，是從專注於單一組合的Alpha（超額回報），擴展至更完善的生態系統。他稱，Global X 在全球管理逾517隻產品、逾1,719億美元資產，助力攻港，「我們希望善用龐大的全球資源網絡，將國際前沿的創新產品引進香港，發展跨市場聯動效應，為香港市場提供多元化投資選擇及具流通性的ETF平台。」

香港散戶市場高度成熟，但過去較受短線交易文化影響，ETF 的普及如何改善此「短炒」文化？霍浩華指出，ETF 能讓投資者透過單一產品分散投資於一籃子資產，並可按不同市場、行業及收益目標組合配置，減少對個別股份及短期價格波動的依賴，有助教育投資者從「交易思維」到「配置思維」的轉型。他觀察到，香港投資者的部署正越發精準：不再滿足於單純追蹤大盤，而是積極透過科技主題型（如 AI、半導體）或收益增強型產品，靈活應對市場變化並捕捉結構性機遇。

半導體

高股息結合期權策略 拓闊現金流來源

講到「配置思維」，必然包括在震盪市中對穩定現金流的需求。近年高息ETF風行，成為散戶的「壓倉」之一。其中，Global X 推出了恒生高股息率增強收益 ETF（3555），結合「高股息股票 + 期權金收益」的主動型策略，旨在提供「股息、期權金收入、潛在資本利得」的三重潛在收益來源 ——底層資產（資產淨值（至少70%）投資於恒生高股息率指數成份股。

霍浩華稱，港股高股息組合波幅相對較低，且恒生高股息率指數與港股三大指數的成份股重疊度不高，能為投資組合提供穩健基礎；產品同時將資產進行期權覆蓋，透過靈活採用每週和每月沽出恒生指數及／或恒生中國企業指數的認購期權，進一步為投資者賺取額外的期權金收益。

對於散戶而言，產品的透明度與成本是關鍵考量。霍浩華認為，ETF作為一種「Wrapper工具」（按︰將資產如股票、債券、商品、衍生商品等，用一種法律與營運架構「包裝」起來），最大的優勢就是極高的透明度與流動性。他以Global X為例，每天都會公布ETF持倉細節，包括期權行使價等，一目了然，買賣價格公開透明，「配合二級市場充沛的莊家報價，確保投資者以公平便捷的方式進行交易。」

深化互聯互通與流動性 繪製全球 ETF 創新藍圖

談及未來的發展藍圖，霍浩華特別強調了「互聯互通機制」與「香港ETF 政策利好交易量」這兩大核心方向。他指出，隨著「ETF通」的持續擴容與優化，香港市場展現出獨特的優勢—既有海外市場莊家（Market Makers）積極參與，又能深度對接內地龐大的合資格跨境投資需求。

他稱，未來資產將繼續善用 Global X 的全球資源，將海外驗證成功的創新策略引進香港並進行「在地化」改造，讓內地與海外合資格投資者能更便捷地進行資產配置，以香港為基地輻射整個亞太市場。「我們團隊不單著眼於發行產品，更致力於推動整體生態圈的良性循環。」