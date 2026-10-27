Global X 整合全球資源，構建香港 ETF在地化創新生態

近年香港ETF（交易所買賣基金）市場發展迅猛，從追蹤傳統大盤指數，一步步演變至主題型、主動型及收益增強型ETF產品百花齊放。作為扎根香港逾二十年的老牌發行商，未來資產環球投資（香港）憑藉其旗下的 Global X ETFs 品牌，一直在產品創新與市場建設上扮演重要角色。



未來資產環球投資（香港）聯席行政總裁及 ETF 首席投資總監霍浩華，深入剖析Global X ETFs 香港的戰略藍圖、香港ETF市場的結構性變革，以及旗下最新推出的「恒生高股息率增強收益 ETF（3555）」如何重新定義本港的收息投資策略。

Global X ETFs香港作為基金發行商的使命與全球視野

霍浩華指出, 市場最大的轉變，是從專注於單一組合的Alpha（超額回報），擴展至更完善的本港ETF生態系統。Global X在全球管理逾700隻產品、逾2,700億美元資產的龐大實力，「我們希望善用其龐大的全球資源網絡，將國際前沿的創新產品引進香港，發展跨市場聯動效應，為香港市場提供多元化投資選擇及具流通性的ETF平台。」

港人投資觀念升級：邁向「策略配置」

香港散戶市場高度成熟，但過去較受短線交易文化影響。Global X 致力透過系統性投資者教育，教育投資者從「交易思維」到「配置思維」的轉型。霍浩華觀察到，香港投資者的部署正越發精準：不再滿足於單純追蹤大盤，而是積極透過科技主題型（如 AI、半導體、新能源汽車）或收益增強型產品，靈活應對市場變化並捕捉結構性機遇。

全港首創：主動式「收益」策略 帶來三重潛在收益

為滿足投資者在震盪市中對穩定現金流的需求，Global X 推出了結合「高股息股票 + 期權金收益」的主動型策略——Global X 恒生高股息率增強收益 ETF（3555）。該產品旨在提供「股息、期權金收入、潛在資本利得」的三重潛在收益來源：

首先底層資產（資產淨值（至少70%）：投資於恒生高股息率指數成份股，專注於香港優質高股息一攬子股票。

港股高股息組合波幅相對較低，且恒生高股息率指數與港股三大指數的成份股重疊度不高，能為投資組合提供穩健基礎；產品同時將資產進行期權覆蓋，透過靈活採用每週和每月沽出恒生指數及／或恒生中國企業指數的認購期權，進一步為投資者賺取額外的期權金收益。

高透明度與極致成本控制 構建香港ETF創新樞紐

對於散戶而言，產品的透明度與成本是關鍵考量。霍浩華認為，ETF作為一種Wrapper工具（指將資產（如股票、債券、商品、衍生商品等），用一種法律與營運架構「包裝」起來），最大的優勢就是極高的透明度與流動性。Global X每天都會公布ETF持倉細節，包括期權行使價等，一目了然，買賣價格公開透明；配合二級市場充沛的莊家報價，確保投資者以公平便捷的方式進行交易。

深化互聯互通與流動性 繪製全球 ETF 創新藍圖

談及未來的發展藍圖，霍浩華特別強調了「互聯互通機制」與「香港ETF 政策利好交易量」這兩大核心方向。他指出，隨著「ETF通」的持續擴容與優化，香港市場展現出獨特的優勢—既有海外市場莊家（Market Makers）積極參與，又能深度對接內地龐大的合資格跨境投資需求。

未來資產將繼續善用 Global X 的全球資源，將海外驗證成功的創新策略引進香港並進行「在地化」改造，讓內地與海外合資格投資者能更便捷地進行資產配置，以香港為基地輻射整個亞太市場。同時，作為香港 ETF 市場的關鍵建構者之一，團隊不單著眼於發行產品，更致力於推動整體生態圈的良性循環。作為香港備兌認購期權策略（Covered Call）ETF 的先行者與領航者，Global X 不僅是全港首家推出此類產品的發行商，至今更穩居香港市場規模最大的龍頭地位。團隊憑藉豐富的期權操作經驗與嚴謹的風險管理，成功將國際成熟的收益型策略帶入本地市場，不僅在震盪市中為投資者提供穩健的現金流與部份下行防禦能力，更選用港交所上市的衍生工具，透過日常龐大的期權操作，持續帶動發行商、市場莊家與港交所之間的多贏互動，為香港期權市場及整體港股注入源源不絕的流動性，鞏固香港作為國際金融中心與全球 ETF 創新的樞紐地位。