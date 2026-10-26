恒生投資獨立品牌不再？滙豐據報併入旗下資產管理｜附回應

恒生銀行被滙豐私有化後，儘管滙豐先前曾承諾保留兩個獨立的品牌，但不時有相關資源人手調整等消息傳出。有外電報道稱，滙豐擬將把恒生銀行的資產管理業務，也併入其基金業務。



滙豐回應：致力於保留恒生作為擁有獨立牌照銀行

路透社引述兩位知情人士稱，根據計劃，滙豐資產管理（HSBC Asset Management）的管理資產規模有約8,760億美元（約68,328億港元），而恒生投資管理（Hang ⁠Seng Investment Management）則僅有500億美元（3,900億港元），前者擬將吸收後者業務，將標誌著兩家銀行之間首次出現業務層面的整合。

恒生銀行暫未有回應相關消息。滙豐發言人表示，滙豐私有化恒生銀行，反映對香港未來增長信心與堅定信念。香港是一個充滿活力經濟城市，是全球三大金融中心之一，也是連接中國內地與世界超級聯擊人。於2025年，香港已成為全球最大跨境財富管理中心。

發言人表示，集團將繼續透過滙豐和恒生這兩個標誌性品牌服務香港，結合全球網絡以及對本地市場的了解。集團仍致力於保留恒生銀行作為一家擁有獨立牌照的銀行，擁有其獨立的治理架構、品牌、獨特客戶定位及分行網絡。集團目標是打造領先的資產管理業務，憑藉其規模、人才及抱負，在全球資產管理行業中躋身最頂尖行列。專注於推動團隊之間協作，以釋放未來增長潛力。