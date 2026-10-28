畢業生求職難！申請多56%、職位少22%　Jobsdb教路CV增AI配對勝算

求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布2027年薪酬調查報告。調查顯示，求職者面對的競爭明顯升溫，今年首三季應屆畢業生職位的招聘廣告按年減少22%，專門針對畢業生的職位佔平台職位比例由2023年9.5%降至目前約6%；同時，一個畢業生職位收到的平均申請數字按年增加56%。



整體招聘廣告數量亦錄得輕微單位數跌幅，但每個招聘廣告收到的申請量錄得雙位數增長。雖然85%僱主表示仍願意考慮聘請畢業生，但職位減少、申請增加，意味今年畢業生求職挑戰更大。



Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，企業對2027年就業市場整體持「審慎樂觀」態度，市場趨向穩定，但求職競爭加劇。對於明年人手規劃，調查顯示，40%受訪企業計劃維持現有全職人手，24%計劃增聘人手。而計劃凍結或削減人手的企業則分別有11%及9%。他指出，過去五年相關比例大致處於同一區間，今年處於較低區間，但整體就業市場在請人方面屬穩定情況。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，企業對2027年就業市場整體持「審慎樂觀」態度，市場趨向穩定，但求職競爭加劇。（黃文琪攝）

明年平均加薪1.44% IT加幅2.97%最高

薪酬展望方面，約七成公司預計明年薪酬調整幅度與今年相若，約22%預計加幅較高；整體平均薪酬加幅為1.44%。按工種劃分，最高的是IT行業，加幅約2.97%，銷售、企業銷售及業務發展約2.75%，數據分析約2.07%。

花紅方面，過去12個月約八成企業有發放花紅，平均1.34個月；銀行及金融業較慷慨，平均1.7個月。被問及1.44%加幅是否跑輸通脹，李政勳回應指，宏觀環境仍存在不少不確定性，包括環球市場不確定性、AI影響等，企業態度審慎，加薪幅度處於過去五年較低區間，但重點仍是穩定。

他又指，個別行業加幅較高，IT近幾年在加薪幅度中屬首三至首五位，但今年加幅沒有往年那麼高。三年前市場曾憂慮AI出現會否帶來衝擊，但情況並非如此，市場目前是穩定但處於較低區間。

薪酬展望方面，約七成公司預計明年薪酬調整幅度與今年相若，約22%預計加幅較高；整體平均薪酬加幅為1.44%。（湯致遠攝）

畢業生求職較具挑戰 職位佔比降至6%

畢業生就業方面，85%僱主表示會考慮聘請畢業生，主要考慮本地院校畢業的香港居民（72%），跨國公司最願意考慮非香港居民畢業生（41%），另有33%中小企業不會考慮聘請應屆畢業生。

被問及畢業生求職是否過去幾年最難，李政勳表示，過去三至五年市場雖然穩定，但今年可能是畢業生求職較具挑戰的年份之一。

他引述數據指，今年首三季應屆畢業生職位的招聘廣告按年減少22%，專門針對畢業生的職位佔平台職位比例由2023年9.5%降至目前約6%，競爭確實更激烈。同時一個畢業生職位收到的平均申請數字按年增加56%。

Jobsdb數據顯示，今年首三季應屆畢業生職位的招聘廣告按年減少22%，專門針對畢業生的職位佔平台職位比例由2023年9.5%降至目前約6%。（資料圖片）

整體招聘廣告輕微下跌 申請量雙位數增

招聘平台數據方面，李政勳表示，今年首九個月招聘廣告數量與去年相若，僅有輕微單位數跌幅，整體市場穩定；但每個招聘廣告收到的申請數量錄得雙位數增長，反映求職競爭激烈。

本地與非本地人才方面，六成企業招聘時會優先考慮本地人才；38%會考慮非本地人才但優先考慮香港人才，22%只考慮香港人才。另有40%香港企業會平等考慮香港及非本地人才。

李政勳表示，企業考慮非本地人才的原因，約四成認為可帶來語言優勢及多元文化工作視角，約三成半希望人才具備不同國際市場經驗。

至於不考慮非本地人才的企業，約三至四成歸因於文化差異及招聘規管複雜。李政勳表示，調查未特別問及高才通影響，但整體而言，香港人才仍獲優先考慮，企業只在本地技能供應有缺口時考慮非本地人才。

李政勳表示，今年首九個月招聘廣告數量與去年相若，僅有輕微單位數跌幅，整體市場穩定；但每個招聘廣告收到的申請數量錄得雙位數增長，反映求職競爭激烈。（李澤彤攝）

平台以AI排序CV 求職者如何令CV「跑贏」？

此外，問及平台是否用數據分析及AI技術協助僱主篩選CV，以及哪些CV會優先讓僱主看到。李政勳表示，平台角色是為僱主及求職者做好配對，原則是機會為本及非歧視，會用AI做好僱主與候選人之間的配對，但不會代表僱主移除個人檔案、CV或申請，只會按配對程度排序給僱主，最終由僱主決定是否適合。

換言之，求職者要令CV「跑贏」，關鍵不是猜平台偏好，而是令CV更符合僱主正在尋找的條件。他指，排序視乎僱主正在尋找什麼條件，例如聘請市場營銷人員時，會看市場營銷技能及三至五年經驗，符合條件的CV排序會較高；若2027年市場營銷經理要求AI技能，具備AI技能的申請人分數會較高。建議求職者查看職位要求，確保CV及技能與職位匹配。

調查亦顯示，僱主篩選畢業生時，56%看重軟技能，51%看重面試表現，35%看重工作經驗；跨國企業較重視面試表現，中資企業則較重視工作經驗。對求職者而言，CV除列出學歷及工作經驗，亦應對應職位要求展示相關技能、經驗及軟技能，讓僱主更容易看到匹配之處。

李政勳又指，隨著AI應用日漸普及，73%受訪企業表示來年招聘會納入對AI技能的要求。香港求職者及人才需裝備AI應用技能；他亦鼓勵香港企業及僱主利用市場數據，與人才保持開放溝通，以繼續招聘及留住人才。