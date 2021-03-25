發改委兩份《通知》重點一覽　多次提推進企業數字化轉型

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-25 18:35

發改委今日一連發出兩份《通知》，主題分別是創造就業、培育新型消費。其中，多次談到推進企業數字化轉型，又指要降低互聯網平台的交易和支付成本，促進平台內經營者降本增效。

《關於深入組織實施創業帶動就業示範行動的通知》表明要緊扣創業帶動就業，其中，將支持「大眾創業萬眾創新示範基地」創造60萬個就業機會，包括聚焦「互聯網平台+創業單元」模式，面向在線教育、智能體育、智慧家政、遠程醫療、智慧養老托育、智慧旅遊、智慧農業、線上回收等領域。

通知指，支持學校、醫院、養老機構、家政公司、家電回收企業等市場主體平台化轉型，增強線上服務能力。引導互聯網平台企業進入社會服務領域，帶動行業統一服務標準、提升服務品質，支持各類社會服務機構抱團創業。

通知又提到，支持龍頭企業牽頭，組織實施應用場景開發行動，盤活分散在中小企業手中的技術產品，形成可快速復制迭代的系統級解決方案，為中小企業自主創新產品開拓市場。建設創新創業服務平台，為中小企業提供技術開發、品牌培育、市場開拓、標準化、檢驗檢測認證等服務，為中小企業合格產品貼牌生態鏈企業標誌，提高自主創新產品市場競爭力。

支持企業數字化轉型

同日，發改委又公布《加快培育新型消費實施方案》，培育壯大零售新業態。拓展無接觸式消費體驗，發展直播經濟，推進電子商務公共服務平台建設應用，提升中小電商企業數字化創新運營能力。

文件指，要強化財政支持。支持省級人民政府發行地方政府專項債券，用於符合條件的支撐新型消費發展、有一定收益但難以商業化合規融資的公益性項目建設。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，支持包括新型消費領域企業在內的市場主體更好發展。統籌利用現有資金渠道支持相關企業數字化轉型。

降低平台交易和支付成本

文件提到，要降低平台交易和支付成本。引導外賣、網約車、電子商務等網絡平台合理優化中小企業商戶和個人利用平台經營的抽成、佣金等費用，用技術賦能促進平台內經營者降本增效。鼓勵商業銀行、非銀行支付機構、清算機構等創新措施優化移動支付等相關收費，降低中小商戶支付服務成本。加快數字人民幣的試點推廣，優先選擇部分新型消費活躍的城市進行試點，著力提高金融運行效率、降低金融交易成本。

另外，又提出發展「互聯網+醫療健康」、深入發展數字文化和旅遊、有序發展在線教育、大力發展智能體育、暢通農產品流通渠道、推進新型城市基礎設施建設、加快以新技術促進新裝備新設備應用、推動車聯網和充電樁佈局應用等等。