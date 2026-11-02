梁洛施代言美容品牌母企　轉主板不足4月即賣盤　市值310億賣6億

邀請名人梁洛施擔任品牌代言人的perFACE醫美品牌，其母企亮晴控股（3774）今年6月底由創業板轉往主板。惟事隔不足四個月，該公司控股股東﹙即主席兼執董葉振國、執董兼行政總裁符芷晴及Equal Joy Holdings Limited、共持股56.93%）便宣布賣盤。該股停牌前市值炒上310億元，惟最新賣盤價僅6億，折讓98%！



停牌前市值高達310億

亮晴控股早於10月23日下午一時起停牌，以待刊發根據收購及合併守則的內幕消息公告。停牌前市值升至316.9億，往績市盈率逾570倍，但以最新要約價﹙每股0.75元﹚，較公司停牌前報38.7元折讓高達98.06%，意味亮晴價值僅6.14億元。

收購方案上周五公布後，亮晴控股今早復牌即偏軟，但相對硬淨。早段報32.98元，較停牌前38.7元瀉14.5%，市值較停牌前的316.9億元瀉至270億元，往績市盈率仍達486倍。

亮晴控股原為「創仔」，在2018年於GEM板上市，今年6月底轉往主板。﹙資料圖片﹚

亮晴控股原為「創仔」，在2018年於GEM板上市，因盈利表現佳，於今年6月22日公布獲批轉板，當日收市價「僅」11.6元，其後愈升愈有，停牌前一天曾高見45.68元，即日收報38.7元，較6月22日股價飈升近2.34倍，市值逼近317億元。

如果以該股去年10月底低位2.15元計，停牌前收市價較之略升17倍！

亮晴控股旗下醫美品牌perFACE，全年利潤升兩成，並採用梁洛施為代言人。﹙perFACE網頁截圖﹚

原股東父親 為藍帶啤酒本港代理

亮晴控股由葉振國及妻子符芷晴創辦，葉振國為藍帶啤酒本港代理「榮興集團」創辦人葉樹林的兒子。

據亮晴公布，集團截至今年3月底在港澳經營16間中心，並採用梁洛施為代言人。亮晴最新全年純利為5,464.1萬元，按年增19.5%；收益約5.9億元，按年增35.5%；集團資產淨值約兩億元，銀行結餘及現金約為1.11億元；資產負債比率為57.6%。

至於新買家，文海源、吳婉珍則是耀高（現已改名為中國數智科技（1796））的前控股股東。