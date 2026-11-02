普通話中環抬頭！　彭博︰外籍人才回流投百份CV　不諳中文成阻礙

本港金融業強勢回歸，數以千計的外籍白領人士正湧回香港。但相較於英語流利的華人求職者，外籍人士在語言上的「劣勢」恐愈來愈明顯。



《彭博》報道指出，在內地富豪和中資影響下，普通話已成為許多工作的先決條件。報道又稱，就連出生於黎巴嫩並在法國接受教育，現任滙豐控股行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）也在學普通話。



內地對港影響力深化 跨境財富佔料2030年達68%

《彭博》稱，過去，高階主管或服務亞洲客戶的專業人士，光靠英語就能應付工作；但現在，一名私人銀行家或是為內地企業首次公開募股（IPO）提供顧問服務的人員，往往還得會說普通話。

36歲墨西哥籍的 Rodríguez Moreno今年5月離職香港公司後，正尋找營運、專案管理等新職。不過，他發現和六年前相比，如今的情況已大不相同。他稱：「我投50、60甚至100份履歷，幾乎都收不到任何回覆，現在很多職位都把懂粵語或普通話列為必備條件。」

目前，香港就業市場語言傾向或有轉向。《彭博》指出，部分崗位青睞會普通話的人才。（資料圖片）

《彭博》認為，這股趨勢已持續發展數年，現正來到轉折點。香港2024年以來的經濟復甦，主要由內地IPO和投資帶動，未來對香港經濟的影響力還將進一步擴大。Boston Consulting Group的數據顯示，2025年，中國內地佔香港跨境財富的59%，預計到2030年將升至68%。

專注於亞太地區金融和科技人才招聘的Aster Recruiting董事總經理Sid Sibal甚至表示，幾年前，一些公司未必一定要聘用以普通話為母語的人，現在卻堅持求職者必須符合這個條件。因此，對於不會說普通話的求職者來說，在香港找工作變得更加困難。

《彭博》認為，香港經濟復甦由內地IPO、投資帶動，預計未來影響會持續增大。（視覺中國）

外籍人士工作機會回升 但遠低於疫情前

《彭博》報道，隨著香港經濟復甦，外籍人士確實已重新回流。此外，對於量化交易員和對沖基金經理等專業的職位而言，賺錢能力仍比語言能力重要。目前，Jump Trading和Jane Street等全球高頻交易公司也一直在香港擴張。

不過，入境處的數據顯示，在金融服務業，去年就業簽證獲批數量約只有2019年的一半。相對而言，越來越多內地人士選擇來港工作。根據一位政府官員透露，過去三年各項人才入境計劃批准的逾41萬宗申請中，近四分之三來自中國內地。

高管獵頭公司Sheffield Haworth亞太區董事總經理兼主席Simon Roberts表示，香港提供給外籍人士的高階職位數量已經減少。