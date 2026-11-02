胡祖六︰內地政策有空間「大膽得多」　AI投資泡沫擔憂不適用中國

內媒報道指出，中國金融監管機構周一將與銀行和券商舉行會議，討論支持資本市場的措施。與此同時，有投資界重磅大佬，呼籲中國大膽出招支持經濟。



春華資本執行長胡祖六表示，中國決策者應把重點放在改善經濟基本面，而不是擔心短期波動，而且政策仍有空間採取「大膽得多」的行動。



胡祖六認為，內地相關部門應把重點放在提振內需，以及增強投資者的長期信心。（Reuters）

籲把重點放在提振內需

他接受彭博電視台訪問時表示，相關部門應把重點放在提振內需，以及增強投資者的長期信心。

胡祖六說，一個真正的弱項是在消費端，他認為政府需要把精力和注意力集中在這方面。目前沒有通膨壓力，因此中國央行應該有很大空間，採取比我們迄今看到的大膽得多的行動。

滬深300指數10月跌入熊市，單月下跌8.5%，並創下連跌12周的紀錄。中國金融監管機構周一將與銀行和券商舉行會議，討論支持資本市場的措施，帶動今日股市造好。

胡祖六認為，關於AI已成為投資泡沫的擔憂並不適用於中國。（Reuters）

AI投資泡沫擔憂 並不適用於中國

他補充說，如果政府利用這個機會，在貨幣等政策方面採取更多行動以支持消費支出，中國未來三到五年的經濟前景將非常強勁。

胡祖六也表示，關於AI已成為投資泡沫的擔憂並不適用於中國。這位前高盛重量級投資銀行家表示，在美國等市場，投入AI基礎設施的資金規模已達數千億美元，甚至數萬億美元。

他說，就AI基礎設施而言，已經看到美國和中國的情況存在明顯差異。中國也是AI基礎設施領域的重要投資者，但規模遠不及美國，因此他認為目前無需擔心AI建設過度。