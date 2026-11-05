多重利好因素助攻！　港股飆近千點逼25000關　騰訊阿里齊造好

美國中期選舉結果，民主黨大勝，道指收市飆1569點！受氣氛帶動，港股周四﹙5日﹚開市升近400點，恒指開報24316點，升397點或1.66%，而國指及科指亦分別升1.45%及1.43%。其後港股愈升愈有！



15:12 恒指升近千點

港股午後升勢持續，恒指升近千點，現報24863點，升944點或3.95%，國指及科指分別升4.1%及5.78%。

兩大重磅科技股大升，騰訊﹙0700﹚及阿里巴巴﹙9988﹚分別升6.8%及8.4%。

09:45 恒指升近600點

截至上午9時45分，恒指升585點或2.45%，高見24504點，而國指及科指更升分别2.09%及3.6%。

兩大重磅科技股「建功」，騰訊﹙0700﹚升逾4%至420元，而阿里巴巴﹙9988﹚更升5.4%至106元。

阿里巴巴﹙9988﹚升2.4%至103元。（路透社）

「國家隊」近日積極入市

港股由近日低位計已飆過1500點，外電分析中港股市造好，主要受中國國內支持資本市場政策加碼、「國家隊」資金加速進場，加之美國中期選舉不確定性逐步消退、外部風險偏好回暖等因素共同推動。

其中，受「國家隊」青睞的9隻主流ETF 周二單日淨流入高達767億元人民幣，創下有記錄以來的次高水平。

受「國家隊」青睞的9隻主流ETF 周二單日淨流入高達767億元人民幣。﹙資料圖片﹚

作為維穩市場行動的重要一環，中國央行日前宣布將回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，且再貸款利率由1.25%降至1%，顯著低於10年期國債殖利率及常規融資成本，為上市公司增持回購提供了的低息彈藥。

「政策的落腳點是托底，防止市場深度回調演變成系統性熊市，進而引導散戶資金通過ETF和主動型基金更多地參與市場。」Gavekal Capital投資組合經理Leonid Mironov向《彭博》表示，從上一輪拋售潮中得出的一個關鍵教訓是，在以往的中國市場中，往往看不到基於基本面估值的有效支撐盤介入，而這項政策無疑有助於改善這一局面。

「目前很難精確量化這能在多大程度上提振市場，但有一點至關重要：提高資本回報是境內資本市場改革的核心組成部分，因此這無疑是一個積極信號」，Mironov補充道。