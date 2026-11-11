周杰倫巨星傳奇｜旗下全球首間科技Cafe直擊　咖啡師竟唔係人？

由周杰倫的母親葉惠美、經紀人楊峻榮等人共同創立的巨星傳奇集團（6683）旗下「下一代娛樂科技空間」Pandabot Cafe全球首店今日（11日）於香港尖沙咀正式開業。



集團將IP資源與具身智能技術一同搬進實體門店，店內配置機械臂咖啡師、宇樹G1人形機器人「明星店長」、四足機器狗及AI數字人點單屏，試圖以「IP×科技」組合切入實體消費場景。



據介紹，該店與傳統咖啡店賣飲品不同，這裏服務顧客的是一支「鋼鐵軍團」，「咖啡師」除了機器人咖啡師外，還有一條機械臂以60秒即可完成一杯咖啡，「明星店長」宇樹G1人形機器人，隨時與客人斗舞、互動，UNI-DOGGIE 四足機器狗負責櫥窗展示與陪伴互動；「點單員」是AI 數字人交互屏，提供多語言智能推薦；「零售員」是自動售貨櫃，售賣IP 周邊。

巨星傳奇集團旗下「下一代娛樂科技空間」Pandabot Cafe全球首店今日（11日）於香港尖沙咀正式開業。（Pandabot Cafe提供）

門店呈現「雙極」格局 主打「算力裝飾」

門店以單一動線串聯三個沉浸場域，形成「雙極」格局：一極以科技快閃、機器人對戰及IP盲盒製造視覺衝擊負責引流，另一極以沉浸式光影體驗區及私享聚落鎖定高客單與長停留。內容方面，店內以「算力裝飾」替代重資產重裝，空間作為投影屏幕可一鍵切換場景，並設「一月一世界」主題系統按月更新。

機器人商店24小時營業

巨星傳奇執行董事兼首席財務官賴國輝表示，門店位於尖沙咀地鐵站D2出口，位置寸金尺土但可見度高，便於商務人士及明星到訪；兩層面積約1500尺，空間雖小，但香港作為匯聚中國大陸與世界的窗口，具備展示價值。

他稱門店定位為未來消費空間，將娛樂、科技與場景三位一體融入場所體驗，顧客進入門店即進入數字空間，不僅提供咖啡飲品，更強調沉浸式互動體驗。

賴國輝指出，機器人商店24小時營業，初期售賣「周同學」IP商品，後續將接入其他明星藝人IP。他指，香港不排除開設第二家店，取決於人流量、需求及選址利用率評估。

店內配置機械臂咖啡師、宇樹G1人形機器人「明星店長」、四足機器狗及AI數字人點單屏。（李芍慜攝）

未來或接受穩定幣支付

賴國輝表示，將以香港為起點把該空間模式推向全球。此外，他補充，Pandabot Cafe 未來或會接受包括穩定幣等的數字貨幣支付。

現時，香港有兩款穩定幣，分別為渣打旗下碇點金融發行的HKDAP 及由滙豐發行的穩定幣「滙豐 RedCoin」，當中「滙豐 RedCoin」已登陸 PayMe by HSBC，可作零售支付之用。