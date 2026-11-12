黃仁勳出軌｜阿里巴巴瀉半成、邁5連跌　 分析稱或受累英偉達事件

港股反彈浪結束，重磅股回落，惟阿里巴巴﹙9988﹚半日盤中瀉5%，低見95.6元。計及今日，該股將邁向五日連跌。分析稱或受英偉達事件拖累



以盤中價計，阿里股價較近日109元高位累瀉逾12%，股價勢創7月以來新低，並在恒生科技指數中表現最差。

彭博引述光大證券國際證券策略師Kenny Ng表示，對英偉達事件，市場還有點憂慮，如果上升為國家安全層面，料對晶片供應鏈會有影響。

阿里巴巴近日宣布分拆內地全棧數據中心晶片供應商「平頭哥」上市，惟消息未有「沖喜」，市場仍觀望估值方面的因素。

2026年6月11日，圖為美國科企英偉達（Nvidia）的標誌。（Reuters）

美媒：黃樂促成價值75億美元英偉達晶片出口至中國

美媒11月10日引述消息報道，被傳是英偉達（NVIDIA，又稱輝達）行政總裁黃仁勳出軌對象的黃樂（Alice Huang），促成英偉達向中國客戶出貨至少75億美元晶片。

路透社稱，美國科技新聞網站The Information引述兩名認識黃樂的人士報道上述消息並稱，黃樂與其丈夫及姐妹在中國和新加坡建立多間公司以獲取英偉達晶片。

報道亦稱，由於美國出口限制，英偉達晶片訂單停滯不前，黃樂利用與英偉達及其分銷商的關係確保晶片供應，幫助將約24萬顆H100、H200和某些A100晶片運往中國。

報道還說，上海世紀利通租用運算能力與營運資料中心，使用包括某些被禁止銷往中國的晶片。部份晶片最終被阿里巴巴、騰訊以及一些規模較小的中國人工智能實驗室使用。