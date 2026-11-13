17｜新世界停牌　待發內幕消息　負債逾1400億、供股疑雲揮之不去

新世界發展(0017)今早﹙13日﹚停牌，以待公司發出有關若干內幕消息的公告。該股停牌前報4.87元，市值約122億。



市場早前估計供股

翻查業績報告，截至今年6月底，集團總債務仍高達1,433億港元，因此市場一直關注公司如何削債。

本周二，新世界據彭博引述知情人士透露，新世界發展大股東、鄭氏家族旗下的周大福企業有限公司，目前正向銀行尋求一筆約50億港元的新融資。彭博分析指出，若大股東決定對資金緊張的新世界進行全面資本重組，這筆50億港元的新資金將可扮演關鍵角色，為集團提供流動性緩衝。

惟對於融資消息，周大福企業發言人表示，有關彭博文章內容與事實不符，或屬記者假設及推測。

新世界主要股東周大福企業向機管局授予股份期權，操作惹外界猜測。﹙資料圖片﹚

期權鎖定周企三成底線 揭供股關鍵主因

外界猜測新世界供股，不無線索。新世界與機管局於2026年9月30日簽署終止協議，支付總計逾30億元「分手費」提前交還11 SKIES項目。

同時，新世界主要股東周大福企業向機管局授予股份期權，機管局付1港元即可購入。機管局可在合約終止日起三年內一次性行使，以總行使價22.5億港元（折合每股約3港元），向周大福企業收購7.5億股新世界股份，相當於公司現有已發行股本約29.8%。

由於此項期權條款設有明確的前置條件，規定交易後周企持股不得低於三成，且第三方不得成為單一最大股東，周企亦表明維持長期大股東地位；因此，發行本次供股的潛在原因是須確保周企能守住三成持股底線。

新世界總債務仍高達1,433億港元。

千億巨債壓頂 新世界變現資產還債

此外，翻查業績報告，截至今年6月底，集團總債務仍高達1,433億港元，按年僅減少27億港元。

過千億港元的巨額債務，意味著集團每年都必須承擔天文數字般的利息開支。25/26財年新世界需要支付近50億港元的利息開支，另外銷售及推廣費用、百貨營運費用、行政及其他營運費用，這些「燈油火蠟」上也花費近50億港元。扣除各項費用後，經常性業務營運淨溢利賺了22億港元。而在這個數字基礎上，再扣除逾12億港元的稅務開支，以及包括 11 SKIES 在內逾183億港元的非現金減值撥備等項目，最終錄得股東應佔虧損281億港元的數據，每股虧損為 7.72 元。

為了緩解償債壓力，新世界近年持續積極處置非核心資產以加快資金回籠。在內地資產方面，集團正推進首個港資 C-REIT 上市，將上海 K11 Art Mall 及 K11 ATELIER 新世界大廈以 C-REIT 形式上市，預計發行規模約人民幣 38.18 億元，完成後可回籠約人民幣 32 億元淨額。集團亦相繼以約 10 億港元出售位於香港中環的商業用地，又以約20億出售了杭州與寧波寫字樓項目。此外，集團永續債遭剃頭（hair cut）及延期支付債息。還債高峰期亦被順延至兩年後，截至今年6月底，新世界需在一年內償還或續期的債務為232億港元。