黃仁勳辭職｜33年打併、15天閃墜神壇　AI教父爆出軌到下台全記錄

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang / Kimberly Powell / Colette Kress】誰會想到全球最大市值公司舵手、AI產業鏈領軍人物會爆出桃色醜聞、極速下台？



自美國時間 10月29日《紐約時報》首爆他與疑似中國間諜、女商人黃樂﹙Alice huang﹚往來，到本周四﹙12日﹚董事會宣布他辭職，Nvidia公司第一任行政總裁、掌舵33年的黃仁勳，在短短 15 天內閃墜神壇。



過程中，消息如雪花般飛落—— 歷經首爆婚外情、情報機構確認、認錯、股價崩跌、國會介入、再爆婚外情、董事會準備罷免、辭職。事件節奏急速，也泛起許多陰謀論，眼下難有定案，但黃仁勳由「天堂跌落地獄」的關鍵轉折點，值得回顧。



黃仁勳於11月12日辭任英偉達CEO一職。（資料圖片）

10 月 29 日﹙第1天﹚︰《紐時》首披露教主與黃樂「密切」關係

《紐約時報》率先報導黃仁勳與中國籍女商人黃樂（Alice Huang）「往來密切」。報道更指，黃樂曾任新加坡企業 Megaspeed 高層，美方情報機構懷疑她為中國情報人員，且曾牽線 Megaspeed 向英偉達採購價值約 20 億美元的 GPU。

桃色陰霾，添加間諜疑雲，眼球十足。報道刊出當下，英偉達與黃仁勳均嚴詞否認。美國總統特朗普在佛羅里達州接受記者採訪時亦幫口稱︰「我不知道具體發生了甚麼事，但我希望他沒事。他（黃仁勳）是一位傑出、才華橫溢的人，我們想要保護我們傑出的人才。」

黃仁勳與黃樂2025年在「三六食府」餐敘時一起離開。（網上圖片）

11 月 6 日﹙第9天﹚︰《金融時報》「補刀」 情報機構確認「親密關係」

2026美國中期選舉結果出爐，共和黨大敗，在擔憂民主黨會阻延數據中心的建設，費城半導體在11月5日大瀉12.3%，創史上最大單日市值蒸發記錄。

市場正待半導體股「回氣」之際，上周五﹙6日﹚《金融時報》「接力」《紐時》爆料，進一步引述消息，指美國情報機構經過長達一年的電子監控後，相信黃仁勳、黃樂二人確實存在親密關係，而非單純商業往來。

同日，有關黃樂協助規避美國對華晶片出口管制的傳聞開始在華府流傳。

黃仁勳的出軌對象黃樂被指是中國間諜，中國外交部發言人郭嘉昆抨擊美方所謂「中國女間諜」指控是「純屬捕風捉影、污衊抹黑」。（網上圖片）

11 月 8 日﹙第11天﹚︰黃仁勳認錯 董事會啟動調查

周日﹙8日﹚，黃仁勳向全體員工發出內部信，正式承認對妻子不忠並致歉，但未點名對象。英偉達董事會同日宣布成立獨立委員會，聘請外部律師事務所調查事件是否損及公司機密或國家安全。當時董事會仍表示「對黃仁勳及其領導團隊抱有信心」。

11月 9 日﹙第12天﹚、11月10日﹙第13天﹚︰股東提告、國會介入 調查升級

事件來到第12天，黃仁勳出軌事件，不再是私德問題，也不是一間企業內部調查「說了算」，資本市場及政治機器正式發功。

本周一（ 9 日）英偉達股東迅速提起集體訴訟，指控黃仁勳隱瞞與疑似間諜的關係及相關國安風險，導致投資人蒙受損失。有關訴訟狀在美股周一收市後5分鐘提交。

本周二﹙10 日﹚，美國眾議院三個具影響力的委員會共和黨籍領袖發函，要求黃仁勳出席閉門簡報親自說明。與此同時，董事會聘請紐約南區前代理聯邦檢察官 Joon H. Kim 及 Wachtell, Lipton 律所主導調查，共和黨參議員凱文·克萊默（Kevin Cramer）亦公開呼籲黃仁勳辭職。

期間，英國《金融時報》引述消息稱，美國國防部、國務院、能源部及財政部等多個聯邦部門均支持將Megaspeed列入黑名單，惟主導黑名單管理的商務部以需要更多資料為由而推遲。

英偉達醫療保健副總裁Kimberly Powell是黃仁勳60名直屬下屬之一。（網上圖片）

11 月 11 日﹙第14天﹚︰《紐時》再爆與女下屬婚外情 股價重挫

本周三﹙11日﹚，《紐約時報》引述5名前英偉達員工，揭露黃仁勳與直接向他匯報的英偉達醫療保健部副總裁 Kimberly Powell 存在婚外關係，違反公司禁止主管與下屬發展私人關係的規定。

婚外情又婚多情，熱度立時升溫。《華爾街日報》報道，英偉達董事會「考慮」罷免黃仁勳，英偉達股價單日暴跌逾 8%。

桃色以外，諜影重重，續有英偉達晶片流入中國的報道同步曝光，令事件升級為國安與出口管制風暴。繼有報道指內地AI公司「月之暗面」在內地租用英偉達頂級AI晶片，再有報道指被美國列入實體清單的「國防七子」高校體系取得英偉達H200晶片。

相關報道雖未直接指向黃仁勳，但與黃樂被指牽線Megaspeed採購20億美元GPU、協助規避對華出口管制的傳聞疊加，令華府對英偉達晶片流向的質疑迅速升溫，亦成為國會要求黃仁勳出席閉門簡報的重要背景。

共和黨籍重量級參議員克雷默10日早公開呼籲黃仁勳辭去行政總裁職務，克雷默直言，英偉達晶片涉及高度敏感的國家安全利益，黃仁勳已不適合繼續掌舵。

英偉達董事會宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事會成員職務。（REUTERS）

11 月 12 日﹙第15天﹚︰教主辭職 終結33年掌舵日子

對於準備罷免黃仁勳的報道，外界其時仍「半信半疑」，又或估計有過度期。冷不防，美國時間周四﹙12日﹚美股開市前約1小時，英偉達董事會官網即宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事會成員職務，即刻生效。公司執行副總裁兼財務長 Colette Kress 出任臨時 CEO，董事會同時任命資深董事 Harvey C. Jones 為公司史上首位董事會主席，並啟動正式繼任者遴選程序。

消息公布後，英偉達股價盤初急瀉14%，公司市值一度失守4萬億美元，埋單挫4%。

黃仁勳辭職後，風向轉去誰掌英偉達。美媒11月12日列出7名潛在人選，涵蓋公司內部高層、蘋果、安謀、AMD及博通等外部人選。《紐約時報》引述分析指，黃仁勳建立的文化既推動創新亦吸引頂尖工程師，故接班人須能鼓舞人心、吸引人才，並具無可挑剔的正直記錄；報道亦逐一分析各人長短，包括克雷斯與華爾街關係密切但欠技術專長、庫克獲特朗普點名惟未深入參與AI等。

這張攝於11月12日的截圖，可以看見英偉達執行副總裁兼財務總監Colette Kress。（英偉達網站）

另一邊廂，事件關鍵人物黃樂行蹤成謎，據報身處北京，美星兩地監管機構仍在追查相關晶片流向。值得一提， 特朗普同日（12日）受訪表示，黃仁勳11日曾與他通話，對醜聞給家庭帶來的傷害表示懊悔；特朗普同時指，現時尚未確定黃樂是否間諜。

而彭博引述文件稱，黃樂創立的公司曾獲得對華禁售的英偉達晶片，這些晶片之後被安裝在了與Megaspeed International Pte.有關聯的一家上海數據中心。

迎來未知的未來

一場始於私人關係的風暴，最終演變為公司治理、國家安全與全球 AI 供應鏈的系統性危機。 黃仁勳在英偉達 33 年的傳奇就此畫下句點，而這家市值逾 4 兆美元的晶片巨頭，將在失去「靈魂人物」的情況下，面對地緣政治與技術競爭的雙重考驗。

美國參議院銀行委員會主席斯科特（Tim Scott）11月12日致函黃仁勳及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），要求黃仁勳12月3日就與黃樂關係引發的國安擔憂作證，拒出席將發傳票；盧特尼克須出席12月10日聽證會。路透社稱白宮正討論盧特尼克是否留任。中方否認間諜指控，司法部尚未確認黃樂身份。

美媒 CNBC 同日報道，黃仁勳已同意在感恩節前到國會作證，禍福難料的，除他個人命運外，還有這場史詩式 AI 經濟革命的走向。