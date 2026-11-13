綠色炸彈｜税季必讀懶人包　銀行息率大比拼

踏入第四季，不少打工仔陸續收到俗稱「綠色炸彈」的評税通知書。面對生活開支急升，加上突如其來的交税支出，難免令人感到憂慮。不少上班族都會申請税務貸款（税貸）來維持現金流。究竟申請税貸有甚麼該注意？如何借得精明又著數？今次特別為大家整合「税季必讀懶人包」，為你拆解多間銀行的税貸方案實際年利率，當中恒生的税季貸款熱門貸款額息率吸引，今年升級至新增高達10萬港元現金回贈*，最快1分鐘即時批核^，可說是今年度過税季的好幫手！



打工仔必讀交税懶人包

收到税單後，當然第一時間要核對應繳税款，每年提早規劃交税時間及計算好税款。對於需要資金周轉的人士，及早物色適切的税貸方案便能解決燃眉之急。

精明比較！恒生熱門貸款額息率具競爭力

坊間税貸廣告五花八門，不少以極低實際年利率（APR）作招徠，但這些極致優惠通常只適用於高貸款額級別、短還款期及指定客戶群。因此，申請人應根據自己的「目標貸款額」及還款期作比較。

以最常申請的30萬港元貸款額級別及60個月還款期為例，恒生税季貸款的實際年利率為3.96%，而實際年利率最低1.68%則適用於150萬港元貸款額級別及12個月還款期，在提供税貸的主要銀行中具競爭力。

現金回贈連同大抽獎贏高達10萬港元* 合資格全新客戶#享雙倍抽獎機會

除了最快1分鐘即時批核，今年恒生税貸亦新增每月大抽獎！由2026年10月15日至12月21日，合資格税貸客戶有機會贏取8萬港元現金回贈，連同高達2萬港元額外現金回贈，總現金回贈可高達10萬港元*！

參加方法簡單：符合指定獲批貸款額及還款期要求，即自動獲得一次抽獎機會。合資格「全新貸款客戶#」更享雙倍抽獎機會！

凌晨1點都會批^！最快1分鐘即時批核 App隨時掌握進度

下班後先有時間處理財務？恒生税貸提供最快1分鐘即時批核服務，批核時間更延長至凌晨1時^。此外，恒生更在手機應用程式加入了貸款申請狀況查詢功能。客戶可以實時掌握申請進度，輕鬆管理貸款，財政安排自然更有預算。

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優惠受條款及細則約束。

借定唔借？還得到先好借！

~ 資料來源：各銀行公開資料，資料擷取日期：2026年10月22日。比較結果按各銀行於該日期公布的資料及相同貸款額、還款期整理，資料僅供參考；一切資料及批核結果以有關銀行最終公布及批核為準。

* 優惠及服務受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽：hangseng.com/promo08。

# 全新貸款客戶指於2024年10月1日至2026年9月30日期間並無持有或獲批核由恒生提供的私人分期貸款、税安心税季貸款、循環提用計劃、結餘轉戶私人貸款及電動車貸款。

^ 個別貸款申請所需的實際批核時間或有差異，詳情請瀏覽：hangseng.com/promo08。

（資料由客戶提供）