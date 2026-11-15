「木頭姐」：若英偉達GPU市佔降至38%　未來5年年化回報率恐腰斬

方舟投資創始人、「木頭姐」Cathie Wood認為，英偉達（Nvidia，又譯輝達） 不能只依賴執行長黃仁勳一人，即使失去這位共同創辦人，公司仍擁有足以支撐未來發展的優秀工程團隊。不過，隨着競爭對手逐漸增加，若英偉達GPU市佔率進一步下滑，方舟投資預估未來5年年化回報率，可能從50%以上降至25%。

「木頭姐」指出，目前英偉達約掌握83%的GPU市場。方舟投資過去曾預估其市佔率將降至49%，後來將未來5年的假設上修至約53%，部分原因是將SpaceX的軌道運算佈局納入考量。

Cathie Wood是方舟投資（Ark Invest）創辦人。（資料圖片）

若將這項市佔率假設下修至38%，未來5年的複合年化回報率將從原本50%多的水平降至25%。她稱這是非常保守的情境假設。

她還點名特斯拉、博通及Cerebras，都可能成為英偉達的競爭對手。值得注意的是，上述評論是在英偉達宣佈黃仁勳辭職之前做出。

談到黃仁勳離開後的管理挑戰，「木頭姐」表示，方舟投資評估企業時，最重視的是人才、管理階層及企業文化。黃仁勳卸任後，外界或許會發現過去不曾注意到的企業文化問題，因此英偉達在新領導人帶領下，必須維持極高的企業標準。儘管如此，她仍對英偉達的工程人才抱持信心。