人工智能（AI）晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）將於盤後公布季績，美股周二（11月17日）早段下跌，其後跌幅擴大。道指最多曾跌逾900點，目前最新仍跌逾700點；納指最多曾跌520點或2.12%，最新與標指同挫逾1%。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間11月18日

【00:29】英偉達跌1% 微軟挫逾3%

道指最新報50,834點，跌773點或1.50%；納指最新報24,205點，跌304點或1.24%；標普500指數現報7,330點，跌85點或1.16%。

重磅科技股方面，英偉達的股價最新跌1.02%、微軟跌3.73%、Google母公司Alphabet跌1.07%、Amazon跌0.94%、蘋果公司（Apple）跌0.16%。

2025年1月27日，圖為美國人工智能晶片龍頭企業英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

本港時間11月17日

【22:50】道指跌幅收窄至逾200點 英偉達跌0.65%

道指最新報51,363點，跌244點或0.47%；納指最新報24,453點，跌55點或0.23%；標普500指數現報7,400點，跌16點或0.22%。

重磅科技股方面，英偉達的股價最新跌0.65%、微軟跌1.19%、Google母公司Alphabet跌0.82%；Amazon升0.30%、蘋果公司（Apple）升0.17%。

【22:44】油價升逾 1% Bitcoin現報6.5萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶85.68美元，升1.21美元或1.43%。布蘭特原油期貨最新每桶報93.74美元，升1.30美元或1.41%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報65,023.89美元，24小時內跌0.1%。