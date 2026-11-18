美東時間17日周二美股盤後，英偉達公布，截至2026年10月25日的公司2027財年第三財季，營收按年增長103.1%至1158億美元，不但公司史上首次單季營收突破1000億美元，而且較分析師預期高約5.9%，也明顯高於該司自身指引中值1080億美元。

盈利端同樣強勁。第三財季非GAAP口徑下調整後每股收益（EPS）按年增長111%至2.68美元，較市場預期高8.1%；調整後毛利率為74.9%，雖然雖略低於前一財季的75.0%，但還高於市場預期的約74%。

最核心的數據中心業務繼續成為增長引擎。第三財季數據中心收入保持翻倍增長至1076億美元，較市場預期高5.6%，繼續約佔公司總營收九成。計算和網絡收入1060億美元，較市場預期高7.9%；Graphics收入98億美元，較預期高10.9%。

財報發布後，周二常規交易時段收跌逾0.4%的英偉達股價盤後拉升轉漲，盤後漲幅一度達到約4%，現升3.9%至161.58美元。

英偉達盤後漲近4%，Q3營收首破千億。（Reuters）

CEO︰實現了爆發式的開局

兼任臨時CEO的英偉達首席財務官（CFO）Colette Kress特別提到關鍵數據中心產品Vera Rubin，稱它「實現了爆發式的開局，我們的產品路線圖進展順利，我們的雄心也比以往任何時候都更加宏大。」英偉達董事會批准增加1500億美元股票回購計劃，剩餘股票回購授權額度為2273億美元。

英偉達給出的第四財季收入指引再度高於市場預期：預計第四財季營收中值1300億美元，較分析師共識預期高3.8%。預計第四季度GAAP和非GAAP毛利率在71.0%至72.0%之間。和第三財季一樣，英偉達指出，這一季度指引並未包括來自中國的數據中心計算收入。

英偉達首席財務官上調2028年營收增長預期，預計2028財年營收將增長75%，雲業務積壓訂單達2.5萬億美元。

2026年9月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在美國加州舉行的Dreamforce 2026高峰會上發表演講。（Reuters）

分析師︰市場對晶片和算力的需求仍極其旺盛

Yorkville Ives合夥人Dan Ives表示，英偉達業績指引強勁，這出乎許多人的意料。儘管英偉達因詹森事件籠罩着陰雲，但基於這些數據和業績指引，市場將出現一波解壓反彈。

Alpine Macro首席股票策略師Nick Giorgi表示，英偉達的實際業務運營依然儘可能保持着穩健狀態。這表明，市場對算力的需求仍然沒有上限。不過，他認為，市場目前關注的已不再是短期業績，而是誰將在未來負責領導這家公司。「我認為英偉達最新財報對整個AI基礎設施生態系統釋放了積極信號。它再次表明，市場對晶片和算力的需求仍然極其旺盛。市場希望，這份業績能夠讓投資者重新將注意力轉回眼前的基本面，也就是AI基礎設施建設及其需求在短期內都不會停止這一事實。」