【段永平 / 阿里巴巴 / 9988 / 英偉達 / 拼多多 / 段永平 / 中國巴菲特 】今日美股13F報告正式披露完畢，三季度一線投資人的持倉變化，備受關注。其中，有「中國巴菲特」之稱的段永平，其旗下的段永平H&H International Investment組合總市值從Q2的190億美元降至171.9億美元，下滑10%，持倉個股由18隻減至16隻。



清倉阿里巴巴

前十大持倉變化不大，9大均為原班人馬——蘋果、巴郡哈撒韋、拼多多、特斯拉、西方石油、英偉達、谷歌C、微軟、聯合健康，Credo Technology因被減持9萬股滑落至11位，迪士尼替上。

但調倉動作不小，權重明顯重新調配，大力度增持拼多多、特斯拉，連續減持蘋果、英偉達，同時清倉阿里巴巴﹙9988﹚、CRCL等公司，新進SpaceX。

阿里巴巴今日盤中徘徊85港元，第四季至今累瀉近兩成。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

拼多多成段永平三季度加倉力度最大標的，持倉佔比由9.99%提高至12.69%。圖為拼多多的創始人黃錚。（界面新聞）

拼多多加倉力度最大

拼多多是三季度加倉力度最大標的，增持296.88萬股，持倉佔比由9.99%提高至12.69%，為組合第三大重倉股，已經連續4個季度加倉；特斯拉增持69.96萬股，持倉佔比提升至8.42%。

英偉達三季度再被減持396.12萬股，驟降63%，連續兩個季度減持，從Q1峰值1384.38萬股降至Q3的231.95萬股，持倉佔比由12.07%下降至3.08%，從曾經的第二大重倉股淪為第六大。

同時，蘋果連續5個季度被減持，從峰值6392萬股降到2120萬股，累計減了約63%，三季度再減持589.63萬股，依然持有70億美元的蘋果，穩居組合第一大重倉股。

賣出四大標準

在段永平所有傳播甚廣的投資心法中，有一個觀點深入人心——賣股票不要和買的成本聯繫起來。用段永平自己的話來說就是：「該賣的理由可能有很多，唯一不該用的理由就是『我已經賺錢了』。也不要和買的成本聯繫起來。」

他給過一套清晰的賣出標準——1.發現自己買錯了；2.公司基本面發生根本性惡化；3.股價貴得離譜；4.發現了更有價值、更確定的好投資標的。

明言蘋果太貴。股價連續5個季度減持蘋果，更符合第三種情況。他5月就說過「蘋果很成熟，但股價不便宜了，適當賣點call可以接受」；9月又說「誰願意370買走我的蘋果，我就賣給他」；10月17日原話：「目前這個價錢，我在賣蘋果的 call。我很喜歡蘋果，但目前這個價錢我很難買得下手。」

蘋果發表會上展出的iPhone Duo（Reuters）

11月5日他再次感慨：「蘋果確實是家不便宜的好公司。我買的時候蘋果還是家很便宜的好公司呢（好像是十倍出點頭的pe）。很懷念躺在蘋果上的那段日子，現在需要多花點時間在投資上了。」

但光看這四條還不夠，因為他的減持裏也存在非主動賣出，而是期權被行權後的被動減持情況，例如泡泡瑪特、英偉達。他在11月16日發文表示：不看空英偉達，但暫時也不加碼了，並計劃把前段時間被call走的部分買回來。

所謂的被call走，指就是賣Call後，股價漲過行權價，正股需要交付給買方；現在買回來被call走的部分英偉達，某種程度也是其對英偉達護城河的認可。

儘管段永平非常看重公司的創始人、管理層，但在他看來，真正的好公司不能只靠一個人。

對於黃仁勳下台對英偉達的影響，他認為短期對英偉達的生意不會有影響，幾年後就要看他們能不能找到好的CEO了。但他持續看好AI的長期發展——Ai才剛剛開始，估計未來十年都會有很好的成長。

對於外界一直關注他究竟會不會賣出英偉達，其再次重申：「該不該賣和你的成本無關，該不該買和曾經到過什麼價錢也無關的。我覺得我買NVDA的大部分理由都還在，只是黃不在了。 當然，黃仁勳不在的影響會很大，但價格上已經都體現出來了。我會很有興趣看看這個公司最後能不能走出這個危機，所以不想急着逃。」