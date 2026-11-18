騰訊（0700）放榜第三季業績，期內收入錄得2,073億元（人民幣·下同），按年增長8%。惟受AI投入大幅增加影響，經調整溢利年跌6%為665.19億元。淨現金流亦「大出血」轉負，第三季資本開支飆至814億元；負自由現金流691億元。現金大減下，錄得淨負債137.02億元。



在本日（18日）電話業績會上，騰訊回應，資本開支目前位於峰值，預計第四季及2027年數字亦此徘徊 ，惟2028年會逐步回落。此外，受芯片限制影響，訓練下一代模型將需要更長時間。



美晶片限制衝擊中企 騰訊：下一代模型研發週期將拉長

針對美國對中國晶片訓練的限制措施，騰訊表示，有關情況固然令人遺憾，但該措施對行業構成普遍影響，將波及整個中國市場。事實上，無論企業何時開始在境外租賃或自建算數據中心，目前可用的先進算力均已減少。因此，騰訊坦言，混元下一代可能需要更長週期。

同時公司強調，會關注國內晶片發展和合作機會。長期而言，更多中國企業將依賴國內供應鏈和國產晶片，最新限制預計會加速這一進程。

騰訊總裁劉熾平補充，「如果是非GPU業務，我們完全可以在境外自行建設產能。但涉及到 GPU 時，我們確實無法再提供高端 GPU 了，但我們或許可以與不同地區的一些合作夥伴展開合作。」

面對美國對中國企業的算力限制，騰訊指出，該措施將波及整個中國市場，公司下一代模型週期亦將拉長。（新華社）

AI產品難料盈利 惟雲業務收入不受影響

不過，騰訊方則強調，GPU進口限制不會對雲業務收入的影響。首席戰略官James Mitchell解釋，雲業務收入主要受WorkBuddy和模型服務（MaaS）驅動，與此相關的算力均可部署在國產芯片上。

據第三季報披露，受惠於AI與算力需求強勁，雲服務收入較去年同期增長35%，而旗下AI辦公與大模型應用 WorkBuddy 日活躍用戶突破1,000萬，日均Token消耗量超過100兆（100萬億），成為中國規模最大的AI應用之一。

而面對AI整體業務持續投入帶來的盈利疑慮，劉熾平指出，AI產品會在用量增後產生收入，再繼續產生利潤。「但（利潤）會在什麼時候發生，沒有人知道，因為我們正處於一場代際技術革命中。」