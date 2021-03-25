碧桂園：有信心於未來三年　每年權益銷售額增幅達一成

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-25 18:46

碧桂園（2007）公布全年業績，去年全年歸屬於公司股東應佔利潤350.22億元（人民幣，下同），折合為416.41億港元，按年跌11.4%；每股盈利1.62元，派末期息24.98分，按年跌27%。

收入方面約為4,628.6億元，按年下降4.7%，當中97.1%的收入來自物業銷售，2.9%來自建築及其他分部；毛利約為1,009.1億元。

碧桂園總裁及執行董事莫斌在記者會上表示，雖受到新冠疫情衝擊，但公司依然憑藉均衡完善佈局、穩健的財務資金管控，取得理想的經營績效，多項指標居於行業領先地位，並有信心於未來三年每年錄得10%的權益銷售額增長。

碧桂園總裁及執行董事莫斌在下午記者會上表示，有信心於未來三年每年錄得10%的權益銷售額增長。（碧桂園網頁）

截至2020年12月31日，公司有息負債總額由3,696億元下降至3,265億元，較2019年底下跌11.7%。期末淨借貸比率為55.6%，已連續多年低於70%，公司槓桿仍持續處於行業低位。期內，公司賬面可動用現金餘額為1,836億元，現金短債比約1.9倍，反映資金保障能力良好。

另外，碧桂園已簽約或已摘牌的中國內地項目總數為2,958個，業務遍布中國內地31個省/自治區/直轄市、289個地級市、1,350個區/縣，佈局廣泛性仍位居行業之首。發言人表示，長期看好中國新型城鎮化發展，將深耕三、四線城市。

碧桂園已簽約或已摘牌的中國內地項目總數為2958個，業務遍布中國內地31個省/自治區/直轄市、289個地級市、1350個區/縣，佈局廣泛性仍位居行業之首。發言人表示，長期看好中國新型城鎮化發展，將深耕三、四線城市。（碧桂園網頁）

土地儲備方面，發言人指出，公司在國內已獲取的權益可售貨量約1.7萬億元，潛在的權益可售貨量約5,035億元，兩者合共約2.25萬億元，可支撐公司未來3.5年以上的銷售需求。在已獲的權益中，98%位於常住人口50萬以上的區域；93%位於人口流入區域；75%聚焦在長三角、珠三角、環渤海、長江中游、成渝等五大都市圈，很好地契合了國家重大區域發展戰略和人口流動趨勢。碧桂園已進駐的245個三、四線城市中，有84%的城市處於庫存短缺或合理狀態，顯示需求潛力仍然巨大。

管理層再透露，2021年新推的權益貨量約7千億元以上，加上12月底帶入的約2.6千億貨量，全年權益可售貨量約9.6千億元以上。碧桂園將以銷定產，預計全年銷售率不低於65%。