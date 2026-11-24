英偉達（Nvidia，又譯輝達）股價繼前一天急升逾三成後，於美市周二（11月24日）早段出現回吐，最多曾跌逾6%，其他AI相關股份亦下滑。美股主要指數個別發展，道指最新升逾百點，納指挫逾1%。



本港時間11月24日

【22:49】美光科技跌逾7%

道指最新報49,758點，升163點或0.33%；納指最新報23,786點，跌302點或1.26%；標普500指數現報7,200點，跌36點或0.51%。

重磅科技股方面，英偉達現跌5.70%，暫為跌幅最大道指成份股。Alphabet跌0.94%、Amazon跌0.42%；蘋果公司（Apple）則升1.08%、Tesla漲0.44%。

另外，美光科技（Micron Technology）跌逾7%。

2026年11月23日，人工智能（AI）晶片龍頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）位於美國加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司總部。（Reuters）

【22:41】油價升逾1.5% Bitcoin跌至6萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶81.38美元，升1.21美元或1.51%。布蘭特原油期貨最新每桶報88.08美元，漲1.40美元或1.62%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報60,290.53美元，24小時內約跌4%。