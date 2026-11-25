美國科技股急挫，美股周三（11月25日）早段下跌，道指早段曾跌1,104點或2.20%，納指曾跌1,101點或4.63%。其後三大指數跌幅收窄，道指最新更輕微轉漲。另外，Anthropic曾跌9.8%後轉漲，最新升逾3%。



圖為2026年4月2日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內，一張桌上擺有美國總統特朗普（Donald Trump）的照片。（Reuters）

【02:03】英偉達跌幅收窄至6% Tesla、Amazon及Alphabet跌3%

道指最新報50,055點，升36點或0.07%；納指最新報23,301點，跌432點或1.82%；標普500指數現報7,132點，跌68點或0.95%。

重磅科技股方面，英偉達（Nvidia，又譯輝達）最新跌6.10%，暫為跌幅最大道指成份股。Tesla跌3.29%、Amazon跌3.26%、Google母公司Alphabet跌3.07%、微軟挫1.63%、蘋果公司（Apple）跌0.24%。

2026年11月19日，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）與眾人慶祝公司上市。（Reuters）

本港時間11月26日

【22:52】Tesla跌6.5% Amazon及Alphabet跌半成

道指最新報48,989點，跌1,029點或2.06%；納指最新報22,723點，跌1,010點或4.26%；標普500指數現報6,987點，跌213點或2.96%。

重磅科技股方面，英偉達（Nvidia，又譯輝達）最新跌8.46%，暫為跌幅最大道指成份股。Tesla跌6.50%、Amazon跌5.61%、Google母公司Alphabet跌5.00%、微軟挫3.53%、蘋果公司（Apple）亦跌1.35%。

【22:47】油價約升1% Bitcoin跌至5.7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶82.94美元，升0.88美元或1.10%。布蘭特原油期貨最新每桶報89.63美元，漲0.85美元或0.96%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報57,288.71美元，24小時內約跌5%。