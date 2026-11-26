【英偉達 / Nvidia / 輝達 / AI人工智能 / 阿里巴巴 / 騰訊】黃仁勳風波後，隨著美國收緊晶片出口，一度蓬勃發展的亞洲人工智能(AI)債務融資市場面臨被顛覆風險。據《彭博》報道，貸款機構對涉及字節跳動、阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）的數十億美元貸款按下暫停鍵。



《彭博》稱，目前多家銀行因擔心法律風險推遲交易，中國人工智能巨頭阿里、騰訊和字節跳動在東南亞的數據中心和新雲部署或面更大阻礙。



阿里巴巴旗下大型語言模型「千問」（Qwen）。（路透社）

銀行憂出口管制 或延後中止AI融資

《彭博》指，雖然黃仁勳的重返一度提振AI股票，但銀行擔心，在更嚴格晶片出口管制下，向數據中心和新雲企業提供融資會帶來法律風險。原本接近完成的交易突然前景不明，試圖降低風險敞口的貸款機構也難以找到感興趣的買家接盤。

據參與討論的人士稱，貝恩資本旗下Bridge Data Centres尋求將一筆貸款擴大至66億美元。據悉，其馬來西亞設施的客戶包括字節跳動，一些貸款機構已推遲這筆交易以進行更多調查。目前，Bridge Data Centres、字節跳動均未回應置評。

此外，多家銀行在重新評估一筆向總部位於新加坡的新雲企業Aolani提供的4.8億美元貸款，而該公司的業務來自字節跳動。

雖然尚未上市，中國社交媒體企業字節跳動（Bytedance）亦為內地投入AI的互聯網巨頭之一。（Reuters）

《彭博》報道，一家銀行已經決定不參與一筆為Digital Halo安排的3.72億美元全額承銷貸款，其他銀行也提出了更多問題。據悉，這筆資金將用於馬來西亞一座為阿里巴巴及其他客戶提供服務的數據中心。

目前，Digital Halo、Aolani和阿里巴巴沒有回應置評請求。Partners Group拒絕置評。

東南亞晶片交易受限 新加坡銀行收緊審查

拜登政府2022年對美國先進晶片實施出口限制後，東南亞出現了一批幫助中國科技公司遠程獲取這些熱門硬體的企業。此後幾年，該地區數據中心貸款激增。隨著銀行逐漸適應風險更高的交易，晶片融資最近也剛剛開始起步。

但在美國上周宣布新的限制措施後，情況發生了變化。新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國和巴西的公司今後若要從美國製造商購買先進AI晶片，需要獲得美國政府許可。在全球範圍內，已經向中國企業出租大量算力的數據中心若要繼續與中國做此類交易，也需要另行向美國申請許可，窗口等待期為90天。

十多名銀行人士向《彭博》表示，他們的團隊正在研究新限制將如何影響借款人，這至少會導致潛在交易延遲。知情人士此前表示，包括花旗、渣打以及新加坡主要銀行在內的貸款機構已經開始全面審查數據中心客戶。

面對出口管制新規，包括花旗、渣打以及新加坡主要銀行在內的機構已開始全面審查數據中心客戶（Reuters）

部分銀行還在尋求降低某些AI和數據中心債務風險敞口，包括通過二級貸款出售以及所謂的重大風險轉移(SRT)交易。知情人士稱，新加坡大華銀行正尋求進行一筆規模約10億美元的SRT交易，以轉移包括數據中心和基礎設施貸款在內的多個領域相關風險。不過，當前的新聞事態正在拖慢交易進展，相關細節尚未敲定，仍可能發生變化。

大華銀行代表以交易保密為由拒絕置評。

此前最積極追逐GPU融資高回報的私人貸款機構亦變謹慎。《彭博》消息指，至少有一家基金已決定不參與一筆向英偉達雲合作夥伴GMICloud提供的3億美元貸款。這筆資金原計畫用於為泰國一座數據中心購買晶片，該數據中心將由騰訊使用。

GMI Cloud和騰訊沒有回應置評請求。

騰訊雲國際業務連續3年雙位數增長。（香港01 鄭寧 攝）

字節數據中心暫停赴美IPO

寒意已經蔓延至債務融資之外。《彭博》報道，最大客戶為字節跳動的DayOne Data Centers已經暫停赴美上市計畫。另消息稱，一個包括貝萊德在內的財團考慮下調對一個亞太數據中心資產組合的報價。

Hogan Lovells Cadwalader國際貿易律師Ben Kostrzewa表示，新限制迫使市場全面重新評估交易，這並非壞事。彭博匯總的數據顯示，自2023年以來，亞太地區數據中心公司的貸款規模已從接近零飆升至逾490億美元。

Kostrzewa表示：「鑒於這個市場一段時間以來一直相當火熱，這可能是一次有益的暫停，讓大家有機會審視現狀並重新評估這些項目。新的情況不會阻止所有數據中心的建設，也不會讓市場停擺，但會讓一切放慢速度。」