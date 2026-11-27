廸生創建(0113)公布，公司截至今年9月底止上半年度純利1.47億元，按年倒退1.7%，而中期息則減兩成至每股8仙。另外公司預告，決定關閉香港3間店舖，包括太古Harvey Nichols、旺角Beauty Avenue、置地廣場「廸生鐘錶珠寶」，料或影響日後派息。



港收入上半財年縮近8%

先說業績，該企上半年營業額9.65億元，較去年同期9.73億元下跌0.83%。當中化妝及美容產品收入按年大跌49.99%至7,052.6萬元；腕錶及珠寶首飾則錄5.56億元，時裝及配飾為2.75億元。

該企早前指出，消費者現集中於特定名貴品牌的獨立專門店內購物，同時名貴品牌亦持續專注於投資其自營零售店網絡，縮減批發合作夥伴網絡，以加強對定價及利潤率的控制。此外，美容市場亦日益依賴促銷推動。因此，該企預期香港銷售時裝及美容名貴品牌的大型店舖的零售市場將持續疲弱。該企上半財年在香港銷售營業額按年跌7.9%至5.21億元。

廸生創建預告，決定關閉香港3間店舖，包括太古Harvey Nichols、旺角Beauty Avenue、置地廣場「廸生鐘錶珠寶」。

明年關3店鋪

廸生創建稱，考慮到上述因素、在香港經營大型多品牌時裝及美容店鋪之高昂成本基礎下，以及與業主就續租條款進行友好磋商後，已決定不再尋求延續位於太古廣場之「Harvey Nichols」店之租約，儘管該店於回顧期內錄得正面貢獻，但預期倘若續租該店將會出現虧損。因此，集團將於二零二七年年中在該店結業後終止「Harvey Nichols」業務。據此，相關之特許專櫃、供應商、服務及商標授權協議等預期將酌情相應終止。

另外，集團亦已決定不再續訂銀行中心「Beauty Avenue」店及置地廣場「廸生鐘錶珠寶」店的租約，而該兩間店鋪均計劃於二零二七年上半年結業。

取而代之，集團計劃於2027年在另一地點開設一間「廸生鐘錶珠寶」專門銷售「蕭邦」腕錶及珠寶的精品店。

廸生稱，上述店鋪之結業預計對集團未來之表現帶來負面影響，並可能影響集團日後派發的股息。