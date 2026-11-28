龍豐集團02290)公布截至今年9月底止中期基績，期内賺1.34億元，按年增長22.86%；每股盈利0.29元，派中期息0.162元。

上半財年，收入17.64億元，按年上升19.4%。龍豐稱，主要由於集團零售店的零售銷售額增長，其得益於零售網絡擴張、客流量提升以及新開設零售店的貢獻。

期内，可比店舖銷售額約15.39億元，同店銷售額增長約10.2%。毛利率為30.4%，按年略低0.9個百分點。

展望未來，集團稱，預期截至明年3月底止財政年度下半年的經營環境將持續受到地緣政治發展、國際貿易政策及宏觀經濟狀況的影響。在香港，預期零售業將繼續受惠於持續經濟擴張、即將舉行的各項盛事及節慶活動，以及訪港旅遊業的持續增長。然而，消費者偏好不斷變化及跨境消費模式預計將繼續影響零售業的競爭格局。

龍豐集團執行董事客主席兼行政總裁謝少海表示：「期內，集團積極把握香港零售市場復甦機遇，透過拓展零售網絡客豐富產品組合及升及營運效率，推動收入及純利均錄得雙位數增長，整體表現令人鼓舞。此外，集團上市僅五個月即於今年11 月獲納入MSCI 香港微型股指數，進一步彰顯資本市場對集團實力及長遠發展潛力的認可。」